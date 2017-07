De AEX-index noteerde vrijdag rond 09:15 uur een fractie hoger op 519,1 punten. De Midkap stond tegelijkertijd 0,1% lager op 809,9 punten.

De markt verwerkt de uitspraken van Fed-voorzitter Janet Yellen, die tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat zei te twijfelen aan de haalbaarheid van de groeidoelstelling van de Amerikaanse economie van jaarlijks 3% die president Donald Trump heeft uitgesproken. Yellen denkt dat het groeipotentieel meer rond de 2% per jaar ligt.

Beleggers kijken uit naar het inflatiecijfer van de VS en de kwartaalresultaten van drie grote Amerikaanse banken, die later op de dag naar buiten komen.

Op Wall Street sloot de Dow Jones-index donderdag met een plusje van 0,1%.

In Japan kreeg de Nikkei-index er vrijdag 0,1% bij.

Op het Damrak ging staalconcern ArcelorMittal aan kop met een winst van 1,4%, nadat ING zijn aanbeveling voor Arcelor verhoogde naar kopen. Volgens analisten van de bank heeft de markt te weinig oog voor de sterke financiële prestaties van het staalconcern.

Kabelaar Altice daalde 0,1%. Het bedrijf heeft in Portugal een deal gesloten voor de overname van een meerderheidsbelang in Media Capital van het Spaanse mediabedrijf Prisa. De ondernemingswaarde van Media Capital is 440 miljoen euro.

Onderaan in de AEX-index stond chipmachinefabrikant ASML met een verlies van 0,6%.

Beter Bed kreeg er 0,1% bij na de publicatie van zijn kwartaalbericht. De Brabantse beddenverkoper heeft in het tweede kwartaal goede zaken gedaan, ondanks het warme zomerweer dat het aantal bezoekers van de winkels drukte. Alleen in Duitsland, waar Beter Bed het al geruime tijd moeilijk heeft, nam de omzet nog altijd licht af. Volgens analisten van KBC is de omzetgroei iets minder dan verwacht.