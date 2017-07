In de afgelopen week zat de stemming er op het Damrak goed in geholpen door het mooie herstel bij de olieprijzen ondanks de wispelturigheid bij de landen verenigd in oliekartel OPEC. De voorzichtige toon die Fed-president Janet Yellen bij het Congres in Washington aansloeg over het doorvoeren van nieuwe rentestappen droeg vooral bij aan de hernieuwde kooplust onder beleggers.

Joop van de Groep, vermogensstrateeg bij Antaurus, wijst er op dat de terughoudendheid bij Yellen om verder monetair op de rem te gaan trappen in de hand werd gewerkt door de twijfels in welke mate de economische plannen van de Amerikaanse president Donald Trump zullen worden uitgevoerd. De dalende grondstofprijzen en de neerwaartse bijstelling van de inflatieverwachtingen speelden eveneens een rol voor Yellen om gereserveerder te zijn, benadrukt Van de Groep.

In de komende week staan de schijnwerpers vooral gericht op het rentebesluit van de Europese centrale bank (ECB) dat dondermiddag naar buiten wordt gebracht. Het belangrijkste tarief blijft zeer waarschijnlijk ongewijzigd op het historische lage niveau van 0%, maar de woorden van ECB-president Mario Draghi zullen op een goudschaaltje worden gelegd.

Van de Groep verwacht dat Draghi bij de toelichting op het komende rentebesluit de kaarten op de borst zal houden en waarschijnlijk pas vanaf de herfst van dit jaar meer duidelijkheid gaat geven over de afbouw van het opkooppprogramma met maandelijks €60 miljard aan obligaties dat in ieder geval tot eind van dit jaar zal doorgaan. „De kans is groot dat de ECB net als eerder de Fed vanaf januari 2018 iedere maand het programma met €10 miljard zal verminderen.

Daarnaast krijgen beleggers op maandag de eerste schatting over de Chinese economische groei in het tweede kwartaal voorgeschoteld. Van de Groep houdt er rekening mee dat China na jaren van afkoeling een stabiele of aantrekkende groei zal laten zien. De inflatiecijfers uit de eurozone die van groot belang zijn voor de ECB bij het bepalen van het monetaire beleid worden op dezelfde dag gepubliceerd.

In Duitsland wordt komende dinsdag bekend hoe het gesteld is met het vertrouwen van beleggers in de eigen economie. Gesteund door de gunstige economische ontwikkeling bij onze oosterburen staat het optimisme op een zeer hoog niveau.

Verder barst het cijferseizoen bij de hoofdfondsen los met de resultaten van chipmachinefabrikant ASML en levensmiddelenconcern Unilever. Ook midkapper en navigatiefabrikant TomTom doet de boeken open. In Amerika geven verder Goldman Sachs en Morgan Stanley inzage in de cijfers over het tweede kwartaal. Daarnaast zullen de resultaten van softwarereus Microsoft met grote belangstelling worden gevolgd na de recente verkoopgolf onder de techfondsen.

Van de Groep gaat er van uit dat de koersen op het Damrak in de zomermaanden de weg omhoog zullen vervolgen. „Ik kijk met vertrouwen naar de uitkomsten van de komende bedrijfsresultaten vooral wat betreft de prestaties financials en de energiesector. Bij dunne handel en met Wall Street terug op recordniveau’s kan de AEX na de recente dip weer terugkeren richting de 540 punten."