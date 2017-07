'AEX begint hoger aan drukke cijferweek'

Beleggers verwerken daarnaast een reeks van macro-economische cijfers uit China. De op één na grootste economie ter wereld groeide in het tweede kwartaal met 6,9 procent. Dat was iets sterker dan voorzien. Ook de winkelverkopen en de industriële productie van het land in juni vielen hoger uit dan verwacht.

Aan het bedrijvenfront zal Unilever, dat donderdag met cijfers komt, mogelijk bewegen op overnameperikelen. Volgens de krant Sunday Times zou het bedrijf de levensmiddelendivisie van het Britse Reckitt Benckiser over willen nemen ter waarde van 2,5 miljard euro. Ook kan het Amerikaanse Kraft Heinz met een vijandelijk bod komen, na de mislukte overnamepoging begin dit jaar.

Beter Bed

Ook Beter Bed en Accell staan in de schijnwerpers. Topman Ton Anbeek vertrekt per 1 november bij beddenproducent Beter Bed om leiding te gaan geven aan fietsenproducent Accell Group. Anbeek is bij Accell de opvolger van René Takens, die in april na achttien jaar afscheid nam van het bedrijf.

SBM Offshore kondigde aan een schikking te hebben getroffen met verzekeraars in het hoofdpijndossier Yme. De maritiem dienstverlener ontvangt een bedrag van 247 miljoen dollar, waarmee de uitstaande vorderingen tegen een meerderheid van de verzekeraars zijn afgewikkeld.

Air France-KLM

Air France-KLM zal zijn belang in Kenya Airways als gevolg van een financieel reddingsplan voor het Keniaanse luchtvaartbedrijf zien afnemen. Kenya Airways vraagt toestemming aan zijn aandeelhouders voor het uitgeven van 7,5 miljoen aandelen via een aandelensplitsing. Air France-KLM zal ook bijna 77 miljoen dollar injecteren in Kenya Airways, en verliest een van de twee commissariszetels bij de onderneming.

De Europese beurzen sloten vrijdag verdeeld. De AEX-index eindigde 0,3 procent hoger op 521,07 punten en de MidKap steeg 0,4 procent tot 814,24 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt verloren tot 0,5 procent. Parijs bleef onveranderd.

Euro

In New York gingen de Dow-Jonesindex en de S&P 500 met nieuwe recordstanden het weekeinde in. De Dow sloot 0,4 procent hoger op 21.637,74 punten. De bredere S&P 500 klom 0,5 procent tot 2459,27 punten. Technologiebeurs Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 6312,46 punten.

De euro was 1,1456 dollar waard, tegen 1,1459 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg licht tot 46,56 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer, op 48,94 dollar per vat.