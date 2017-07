De AEX stond om kwart over vier 0,2% hoger op 522,2 punten. De AMX steeg 0,5% naar 818,5 punten.

Elders in Europa schommelden de beursgraadmeters eveneens rond de slotstanden van vrijdag. Parijs won 0,1% en Frankfurt zakte 0,2%.

De Amerikaanse beurzen zijn voorzichtig van start gegaan. Na drie kwartier handel stond de Dow Jones-index onveranderd en had de Nasdaq-index 0,2% gewonnen.

Enige steun bood het bericht dat de Chinese economie in het tweede kwartaal met een sterker dan voorziene 6,9% is gegroeid. ,,Ik ben altijd al positief geweest en dit bevestigt dat het economisch gezien goed gaat met het land. De meevaller komt bovenop recente positieve verrassingen over de Europese economie", aldus beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan.

Juvyns heeft ook vertrouwen in het bedrijfscijferseizoen. ,,De start was goed, met sterke cijfers van onder meer de Amerikaanse banken. Ik verwacht dat Europese bedrijven niet veel last hebben gehad van de duurdere euro, aangezien deze nog ver verwijderd is van het pijnlijke niveau van vroeger. Bovendien hebben ze geprofiteerd van de economische groeiversnelling in Europa."

Van de vergadering van de Europese Centrale Bank op donderdag verwacht de beleggingsstrateeg weinig. ,,Voor de ECB is het te vroeg om te hinten op een afbouw van het obligatieopkoopprogramma. Draghi zal wachten tot de bijeenkomst van de Fed in Jackson Hole in augustus. Een snelle afbouw in 2018 is mogelijk, als de gestegen producentenprijzen in China de inflatie in Europa zouden opstuwen. De schaarste aan met name Duitse staatsobligaties is recent overigens verminderd, dankzij de rentestijging waardoor meer obligaties voldoen aan de voorwaarden van het programma."

SBM Offshore leidde bij de Nederlandse hoofdfondsen met een plus van 2%. De boorplatformbouwer heeft een schikking getroffen met verzekeraars in het hoofdpijndossier Yme en ontvangt $247 miljoen.

Altice steeg 1,4%, gesteund door een koopadvies van Goldman Sachs. De Amerikaanse bank plakte een koersdoel van €27,50 op de kabelmaatschappij.

Unilever klom 0,3%. Volgens de krant Sunday Times zou het bedrijf de levensmiddelendivisie van het Britse Reckitt Benckiser over willen nemen ter waarde van €2,5 miljard. Analisten van RBC vinden het, indien waar, maar een twijfelachtige stap.

Randstad was hekkensluiter met een verlies van 0,9%, waarmee de uitzendorganisatie slechts iets boven het dieptepunt van dit jaar bleef.

De toeleverancier aan de Halfgeleidersector Besi stond met een plus van 2,4% bovenaan bij de middelgrote fondsen.

Air France KLM steeg 1,9%. De vliegtuigmaatschappij investeert $77 miljoen in Kenya Airways als onderdeel van een financieel reddingsplan.

TKH pakte er 0,7% bij, hoewel het technologiebedrijf door Bank Degroof Petercam van de kooplijst werd gehaald.

