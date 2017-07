De AEX stond om kwart voor één 0,2% hoger op 522,2 punten. De AMX steeg 0,3% naar 816,8 punten.

Elders in Europa schommelden de beursgraadmeters eveneens rond de slotstanden van vrijdag. Parijs won 0,1%. Frankfurt bleef met een min van 0,4% achter.

De indexfutures wezen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen, nadat zowel de Dow Jones-index als de S&P-500 vrijdag al nieuwe records bereikten.

Handelaar Frank Bonsee van ABN Amro meldt dat het op het Damrak heel rustig is. ,,Na een goede week gebeurt er nu weinig. De vakantie is begonnen en beleggers zijn in afwachting van de komende bedrijfscijfers en de ECB-vergadering op donderdag."

Bonsee is er niet van overtuigd dat de goede stemming aanhoudt. ,,Dat is vooral afhankelijk van de kwartaalcijfers en vooruitzichten waarmee Europese en vooral Amerikaanse bedrijven naar buiten komen. En in mindere mate aan de mogelijke kleur die ECB-topman Draghi geeft aan de inflatie en het opkoopprogramma."

Altice leidde bij de Nederlandse hoofdfondsen met een plus van 2%, gesteund door een koopadvies van Goldman Sachs. De Amerikaanse bank plakte een koersdoel van €27,50 op de kabelmaatschappij.

SBM Offshore steeg 1,7%. De boortplatformbouwer heeft een schikking getroffen met verzekeraars in het hoofdpijndossier Yme en ontvangt $247 miljoen.

Unilever steeg 0,4%. Volgens de krant Sunday Times zou het bedrijf de levensmiddelendivisie van het Britse Reckitt Benckiser over willen nemen ter waarde van €2,5 miljard. Analisten van RBC vinden het, indien waar, maar een twijfelachtige stap.

Uitzender Randstad was hekkensluiter met een verlies van 0,9%.

Halfgeleiderbedrijf Besi voerde de Midkap aan met een winst van 2,1%.

Air France KLM steeg 1,5%. Het vliegbedrijf investeert $77 miljoen in Kenya Airways als onderdeel van een financieel reddingsplan voor het Keniaanse luchtvaartbedrijf.

Techbedrijf TKH verloor 0,8%, na door Bank Degroof Petercam van de kooplijst te zijn gehaald.

Wilt u de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kunt u zich hier gratis aanmelden.