'Klein openingsverlies voor Damrak'

De markten verwerken daarnaast het nieuws dat er in de Verenigde Staten geen Republikeinse meerderheid is voor de nieuwe zorgwet. Twee senatoren uit de partij van president Trump hebben aangekondigd tegen de nieuwe zorgwet te zullen stemmen. Eerder lieten twee andere Republikeinse senatoren al weten tegen te stemmen. Het wetsvoorstel dat Obamacare moet vervangen haalt daardoor geen meerderheid in de Senaat.

Op het Damrak kondigde speciaalchemiebedrijf DSM aan een exclusieve samenwerkingsovereenkomst te hebben gesloten met zijn Chinese branchegenoot Nanjing Cosmos over de productie van uv-filters die verwerkt worden in bijvoorbeeld zonnebrandcrème. Financiële details werden niet vermeld.

Novartis

Philips maakte de overname bekend van TomTec, een Duits bedrijf voor medische beeldvorming. Er werd geen overnamesom gemeld.

In Zürich opende Novartis zijn boeken. De Zwitserse farmaceut boekte in het tweede kwartaal meer winst. De omzet daalde echter licht vanwege concurrentie van imitatiemedicijnen waardoor de prijzen onder druk stonden. De verwachtingen voor heel 2017 werden gehandhaafd.

Lufthansa

In Frankfurt staat Lufthansa in de schijnwerpers. De Duitse luchtvaartgroep liet op basis van voorlopige cijfers weten een goed eerste halfjaar achter de rug te hebben. Mede daardoor verwacht Lufthansa over heel 2017 meer winst te boeken dan waar zij tot dusver van uitging.

In Parijs zal BNP Paribas mogelijk bewegen. De Franse bank moet in de VS een boete betalen van 246 miljoen dollar wegens manipulatie van valutakoersen. BNP heeft daarover een schikking getroffen met de Federal Reserve.

Euro

De Europese beurzen sloten maandag verdeeld. De AEX-index won 0,1 procent op 521,50 punten en de MidKap steeg 0,5 procent tot 818,25 punten. Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent. Londen klom 0,4 procent. De Amerikaanse aandelenmarkten gingen nagenoeg vlak de handel uit.

De euro was 1,1525 dollar waard, tegen 1,1470 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 45,97 dollar. Brentolie kostte een fractie minder op 48,40 dollar per vat.