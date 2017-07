Om tien uur stond de AEX 0,3% lager op 520,2 punten. De AMX zakte 0,4% naar 815,3 punten.

Elders in Europa deden de beurzen veelal een grotere stap terug. Frankfurt en Parijs verloren 0,7% respectievelijk 0,6%.

In Azië was de stemming vanochtend eveneens bedrukt. De Japanse Nikkei-index sloot 0,6% lager.

De indexfutures wezen op een licht lagere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

De euro steeg tot ruim $1,15, het hoogste niveau in veertien maanden. Dat Trump in de Senaat onvoldoende steun lijkt te hebben voor zijn zorgwet, doet beleggers vrezen dat hij zijn economische plannen ook niet doorgevoerd krijgt. De zwakkere dollar had zijn weerslag op de Europese beurzen.

Beleggers waren voorts in afwachting van de publicatie van kwartaalcijfers. De Dow Jones-fondsen Goldman Sachs en Johnson & Johnson treden vanmiddag naar buiten. In Nederland trappen ASML en TomTom morgen af.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Aegon onderaan met een verlies van 1,7%. De verzekeraar heeft vanwege zijn grootschalige activiteiten in de VS veel last van de zwakkere dollar.

SBM offshore daalde 1%. Maandag blonk de platformbouwer nog uit, na een bereikte schikking met verzekeraars.

Philips verloor 0,3%, na de aangekondigde overname van een Duits softwarebedrijf.

DSM liet 0,2% liggen. Het speciaalchemiebedrijf gaat samen met een Chinese branchegenoot uv-filters maken, die in bijvoorbeeld zonnebrandcrème verwerkt worden.

Midkapper Air France KLM daalde 2,8%, onder invloed van tegenvallende kwartaalcijfers van de Duitse concurrent Lufthansa.

Kunstmestproducent OCI volgde met een min van 2,2%.

Beleggers waren niet onder de indruk van het besluit van BinckBank om pensioenbeleggen te introduceren. De smallcap leverde 0,4% in.

Chemisch technologiebedrijf Avantium steeg 1%, dankzij een overeenkomst met AkzoNobel voor de eerder aangekondigde bioraffinaderij in Delfzijl.

