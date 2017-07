De AEX sloot met 0,6% verlies op 518,17 punten. De AMX zakte bij de slotbel met 0,8% naar 812,07 punten.

Frankfurt en Parijs verloren uiteindelijk 1,3% respectievelijk 1,1%. Duitse beleggers verloren iets aan vertrouwen volgens de ZEW-index. Bovendien raakte internetreus Zalando 9% kwijt.

,,De Duitse beurs presteert bijna twee keer zo zwak als de rest. Dat trekt de Nederlandse handel ook mee, en het cijfer van Zalando zal daarbij niet helpen - het is voor het eerst in tijden dat het slechte resultaten presenteert", zegt handelaar Hans de Jonge van Bank Degroof Petercam. ,,De hele markt zat op de ZEW-cijfers te wachten. Algortimes van handelaren kunnen deze forse beweging ook in gang hebben gezet."

Minder inflatie

De FTSE in Londen verloor 0,2% na het lagere dan verwachte inflatiecijfer dat het Verenigd Koninkrijk meldde.

,,Ook de kerninflatie is lager dan verwacht. De ondermijning van de koopkracht is minder groot dan verwacht", zegt macroeconoom Elwin de Groot van Rabobank.

,,Eerder wilde de Bank of England de rente verhogen; dit cijfer geeft een indicatie dat de renteverhoging niet snel hoeft te komen en de centrale bank langer steun biedt."

Wall Street noteerde vlak. Donald Trump kreeg zijn alternatief voor het zorgplan van voorganger Obama niet door het Congres. 'Trumpfailure' duwde de dollar naar een tienmaands dieptepunt tegen de euro. ,,Als zelfs dit voor Trump belangrijke plan al niet lukt, gaat het niet goed. De markt gaat dit zien als indicator of hij ook andere zaken nog wel voor elkaar kan krijgen", zegt macroeconoom Elwin de Groot van Rabobank.

Netflix ging hier bij de kleintjes omhoog. Financials als Goldman Sachs en Bank of America kregen tikken.

De euro steeg met 0,8% tot ruim $1,16 tegen de dollar, het hoogste niveau in veertien maanden.

De olieprijs dikte met 0,7% aan tot $48,75 per vat. Saoedi-Arabië zou de productie beperken.

Aegon verliezer

Aegon - het meest verhandelde aandeel - verloor 2,9% bij de slotbel. De verzekeraar heeft vanwege zijn grootschalige activiteiten in de VS veel last van de zwakkere dollar.

Branchegenoot NN daalde 1,1%, zwaargewicht ING ging met 1,4% achteruit. ABN Amro boekte 0,7% koersver.lies.

Oliefondsen gingen met Shell mee. Dat wacht een miljardenboete in India, meldden lokale media. Royal Dutch raakte 0,9% kwijt. SMN 0,4%, Vopak dipte met 1%.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen sloot vastgoedfonds Unibail-Rodamco met een plus van 0,6%.

Industrieel toeleverancier Aalberts, die een kleine overname aankondigde, won aanvankelijk maar zakte ook naar 0,3% verlies.

DSM liet 0,6% liggen. Het kreeg een forse koersdoelverhoging van Jefferies, van €75 naar €86. Het speciaalchemiebedrijf gaat samen met een Chinese branchegenoot uv-filters maken, die in bijvoorbeeld zonnebrandcrème verwerkt worden.

Philips verloor 1,3%, na de aangekondigde overname van een Duits softwarebedrijf. ASML meldt woensdag cijfers, beleggers liepen erop vooruit: het aandeel noteerde 0,9% winst.

Bij de middelgrote fondsen stond kunstmestproducent OCI met een min van 3,6% onderaan.

Air France KLM sloot de handel met 2,3% neergang. Uit intern onderzoek blijkt dat de cultuurverschillen verdere integratie bemoelijken. Verder kwamen er tegenvallende kwartaalcijfers van de Duitse concurrent Lufthansa.

BinckBank won 1,8%, op de aangekondigde introductie van pensioenbeleggen. Vastned ging met dezelfde winst naar huis.

Smallcap Avantium zette concrete stappen met zijn plannen voor zijn bioraffinaderij in Delfzijl en won 1%.

In de lokale markt kwam NEPI Rockastle met zijn debuut aan Euronext maar bleef vlak.

Wilt u een paar keer per dag het meest besproken nieuws van de Financiële Telegraaf via WhatsApp ontvangen? Meld u zich dan aan voor deze gratis dienst.