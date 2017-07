Rond 16:30 uur stond de AEX-index 1,1% hoger op 523,8 punten. De Midkap noteerde 1,5% in de plus op 823,8 punten.

De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt noteerden 0,2% tot 0,8% hoger.

Op Wall Street koerste de Dow Jones-index woensdag 0,1% hoger. Gisteren hielden de beurzen in New York goed stand ondanks dat president Donald Trump opnieuw averij opliep in het Congres met zijn zorgplannen.

De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 0,1% in de plus.

Beleggers kijken uit naar de toelichting van ECB-president Draghi op het rentebesluit van de ECB morgen, hoewel niemand een renteverhoging verwacht. Marktanalist Ron van der Does van IG: "De ECB kijkt puur naar de inflatie en die is nog ver beneden de doelstelling. Ik verwacht dat Dragi heel gematigd zal zijn over het beleid. Als hij echt gaat hinten op de afbouw van het opkoopprogramma, vliegt de euro omhoog. Dat is niet goed voor de inflatie. Dan schiet hij in zijn eigen voet."

In de AEX was chipmachinefabrikant ASML vandaag de smaakmaker met een koerswinst van 5,3%. De chipmachinefabrikant liet weten op koers te liggen om de omzet dit jaar met circa een kwart te laten stijgen. Dat is met name te danken aan een sterke vraag vanuit de geheugenchipindustrie en aan stijgende verkopen van machines op basis van de zogenoemde EUV-technologie.

Staalfabrikant ArcelorMittal (+2,9%) was eveneens in trek bij beleggers.

Voedings- en schoonmaakmiddelengigant Unilever kreeg er 0,9% bij. Het concern grijpt naast de levensmiddelendivisie van het Britse RB. Het onderdeel gaat voor circa $4,2 miljard naar het Amerikaanse McCormick.

AkzoNobel-Topman Ton Büchner maakte woensdagochtend bekend zijn functie per direct neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Büchner wordt opgevolgd door de Belg Thierry Vanlancker, die tot voor kort verantwoordelijk was voor de divisie Specialty Chemicals. Het aandeel steeg 0,3%.

Galapagos was de grootste daler onder de hoofdfondsen met een koersverlies van 3,5%. Het biotechnologiebedrijf had last van het bericht dat concurrent Vertex Pharmaceuticals progressie boekt in het ontwikkelen van een medicijn tegen taaislijmziekte. "Het vertrouwen in Galapagos lijkt verdwenen te zijn. De daling houdt maar niet op", zei marktanalist Van der Does. Hij wees op het mandaat dat Galapagos heeft gekregen om 33% nieuwe aandelen uit te geven. "Dat was een beetje het signaal voor aandeelhouders om uit te stappen. Het hangt boven de markt."

TomTom voerde de Midkap aan met een winst van 8,2%. Het navigatiebedrijf sloot het tweede kwartaal af met een verlies van €160 miljoen, na een winst van €12 miljoen een jaar eerder. De rode cijfers zijn volledig toe te schrijven aan een afschrijving van €169 miljoen op de consumententak, waar de verkopen met 20% kelderden. Omdat de andere onderdelen van TomTom wel beter draaiden dan verwacht, schoot de koers toch omhoog. "De stijging verbaast mij een beetje", zei Van der Does. "Ik denk dat de markt het nog slechter had verwacht."

Chipmachinebedrijf Besi steeg in het kielzog van sectorgenoot ASML met 4%.

Telegraaf Media Groep (TMG) kondigde aan haar puzzeldochter Keesing grotendeels van de hand te doen. Het aandeel, waar nauwelijks nog in wordt gehandeld wegens de omvangrijke posities van grootaandeelhouders, stond onveranderd. De verkoop levert TMG vrijwel het bedrag op wat kenners van KBC Securities hadden voorzien.

