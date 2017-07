Rond 16.45 uur stond de AEX-index 0,9% lager op 521,6 punten. De Midkap zakte 2% naar 804,9 punten. De koersenborden in Frankfurt (-1,9%), Parijs (-1,9%) en Londen (-0,5%) kleurden eveneens rood.

Wall Street opende vanmiddag met licht lagere koersen. Beleggers in New York kregen kwartaalcijfers van General Electric, Honeywell, Colgate-Palmolive en Schlumberger voorgeschoteld.

Op de Europese beurzen klonken de woorden van ECB-president Mario Draghi van donderdag nog na. Uit de aankondiging van Draghi om de beleidsrentes ongewijzigd te laten en de toon van zijn vooruitblik maakten analisten op dat steun aan de markt voorlopig niet afneemt.

Marktanalist Ron van der Does (IG) houdt er rekening mee dat Draghi op donderdag 7 september met nadere mededelingen komt over het voorzichtig afbouwen van stimuleringsprogramma van de ECB. "Draghi merkte op dat een discussie over het huidige kwantitatieve verruimingsbeleid mogelijk in de herfst zal plaatsvinden. Op een vraag of 7 september ook tot de herfst gerekend wordt, antwoordde hij bevestigend", constateerde de beursman. "Toch komt september waarschijnlijk te vroeg voor de ECB om een besluit te nemen over het aanpassen van het beleid. De inflatie vertoont namelijk nog steeds geen opwaartse tendens."



De eurokoers steeg door de uitspraken van Draghi en zorgen over het onderzoek naar de Amerikaanse president naar het hoogste punt in ruim een jaar ten opzichte van de dollar. Een euro was vrijdag $1,165 waard, terwijl dat in april nog $1,06 was. De prijs van een vat Brentolie daalde vanmiddag 1,4% naar $48,59.

Galapagos geliefd

In de AEX was Galapagos de grote winnaar met een plus van 3%. Het biotechnologiebedrijf herstelde daarmee van de koersdreun die het deze week opliep, toen bleek dat de Amerikaanse concurrent Vertex Pharmaceuticals vooruitgang boekte in het ontwikkelen van een medicijn tegen taaislijmziekte. KPN werd 0,3% duurder.

Onder de hoofdfondsen was AkzoNobel (-2,6%) de grootste daler. Het verf- en chemieconcern was uit de gratie bij beleggers, omdat het Amerikaanse PPG Industries liet doorschemeren dat de kans op een overname van het Nederlandse bedrijf was afgenomen. PPG kondigde tevens aan de kleine branchegenoot The Crown Group te kopen voor een niet onthuld bedrag. "AkzoNobel moet het nu op eigen kracht gaan doen", zei beursman Van der Does.

In de Midkap kelderde Philips Lighting 7,8%. Volgens analisten van KBC stelden de kwartaalcijfers van de lichtfabrikant teleur. Voormalig moederconcern Philips ging 1,6% mee omlaag. De fabrikant van medische apparatuur heeft nog een belang van circa 41% in Philips Lighting. Philips komt trouwens maandag met kwartaalcijfers.

Air France KLM daalde 5,7%. Het luchtvaartconcern zakte donderdag ook al liefst 8,3% nadat prijsvechter EasyJet waarschuwde voor druk op de ticketprijzen. Air France KLM deed daarmee een stevige stap terug nadat het aandeel sinds februari ruim was verdubbeld.

Fietsenfabrikant Accell (-9,2%) zag de winst in de eerste helft van het jaar met bijna 23% dalen, mede door een belastingtegenvaller. Vooral de omzetgroei is dik onder de maat, oordeelde NIBC over de verkoper van Sparta, Batavus en Koga. Accell bokste met met extra kosten voor de nieuwe strategie. Het concern meldde zelfstandig verder te gaan, ondanks belangstelling van onder meer Gazelle-eigenaar Pon.

Smallcapfonds Amsterdam Commodities liet 5,5% liggen. Het handelshuis in thee, specerijen en noten rapporteerde licht verbeterde resultaten over het eerste halfjaar. Maar volgens een ING-analist bleef het bedrijf achter bij verwachtingen.

Pharming koerste onveranderd. Het biotechnologiebedrijf profiteerde op de beurs van het heronderhandelen van zijn overbruggingsfinanciering van $100 miljoen naar een permanente leningovereenkomst.

Blijf op de hoogte met deze gratis nieuwsbrief van DFT.nl. Meld u hier aan!