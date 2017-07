Koopman ziet twee oorzaken voor de stijging van de euro tot boven $1,16 op donderdag. ,,Allereerst haalde ECB-president Mario Draghi zijn schouders op, toen een journalist hem de vraag stelde wat hij van de sterke euro vindt. Beleggers hadden op meer verbale interventie gehoopt. Daarnaast is de kans op Trumpgate weer een stukje groter geworden. Trump hintte op een mogelijk ontslag van speciaal aanklager Robert Müller als deze zijn onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen zou uitbreiden. Een dag later kondigde Müller aan daadwerkelijk Trumps zakelijke transacties in Rusland in het onderzoek mee te zullen nemen.”

Hoewel de stabiele ontwikkeling van de AEX doet vermoeden dat beleggers zich weinig aantrekken van de dollarzwakte, is de pijn volgens Koopman wel degelijk zichtbaar. ,,Dit zie je vooral terug in de neergang van de DAX. Duitse bedrijven zijn immers sterk exportgericht.”

De econoom is benieuwd in hoeverre de dure euro zijn weerslag zal hebben op de kwartaalberichten van Nederlandse bedrijven. ,,We gaan dit nog niet terugzien in de cijfers. Maar het zou best kunnen dat bedrijven terughoudender worden in hun prognoses.”

Van de uitkomst van de vergadering van de Amerikaanse centrale bank woensdagavond verwacht Koopman weinig. ,,Niemand rekent op een renteverhoging. Aanfgezien deze voor sepember slechts voor 10% is ingeprijsd, is het onwaarschijnlijk dat de Fed hier concreet op gaat hinten. Toch blijft het de moeite waarde de statement van ongeveer 500 woorden uit te pluizen, onder meer over wat de Fed van de lage inflatie vindt.”