'AEX begint lager aan volle cijferweek'

Op het Damrak staat Gemalto in de schijnwerpers. De digitaal beveiliger gaf vrijdag na het slot van de beurshandel opnieuw een winstwaarschuwing wegens tegenvallende ontwikkelingen bij de Payment-divisie en op de SIM-markt. Natixis en SocGen verlaagden hun adviezen voor het aandeel.

Zorgtechnologiebedrijf Philips en onlinebroker BinckBank kwamen met cijfers. Philips zag de kwartaalwinst flink stijgen en gaat voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. BinckBank zag het aantal transacties in de eerste jaarhelft afnemen, maar wist dat te compenseren met een hogere gemiddelde opbrengst per transactie.

Ryanair

Ryanair opende ook de boeken. De Ierse prijsvechter boekte in het afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar waarschuwde wel voor toenemende concurrentie in de rest van het jaar. Het concern voorziet dat de tarieven van vliegtickets onder druk komen te staan door overcapaciteit.

In Frankfurt blijft de aandacht gericht op de Duitse autobouwers. De Europese Commissie liet zondag weten zich te zullen buigen over het vermeende autokartel in Duitsland. De beurskoersen van de Duitse autofabrikanten kregen vrijdag een tik nadat het weekblad Der Spiegel meldde dat Volkswagen, BMW, Daimler, Porsche en Audi jarenlang verboden prijsafspraken hebben gemaakt.

Flink lager

De Europese beurzen sloten vrijdag flink lager. De AEX-index zakte 0,8 procent tot 522,22 punten en de MidKap daalde 1,9 procent tot 805,48 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,7 procent. De beurzen in New York gingen met kleine verliezen het weekend in.

De euro was 1,1671 dollar waard, tegen 1,1650 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond vlak op 45,7 dollar, Brent steeg 0,1 procent tot 48,10 dollar.