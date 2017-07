Rond kwart voor drie stond de AEX-index 0,5% hoger op 527,34 punten. De Midkap viel echter 0,5% terug naar 801,27 punten vooral vanwege de afstraffing van ASMI.

De koersenborden in Londen (+0,4%), Parijs (+0,5%) en Frankfurt (+0,3%) kleurden groen.

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting vlak nadat de beurzen in New York dinsdag nieuwe records neerzetten. Voorbeurs gaf autofabrikant Ford aan de winstverwachting op te voeren, terwijl frisdrankgigant Coca-Cola de vruchten plukte van een reorganisatie. Beleggers kijken verder met belangstelling uit naar het rentebesluit dat Fed-voorzitter Janet Yellen en haar collega's vanavond nemen. De algemene verwachting is dat zij de rente onveranderd laten, maar de schriftelijke toelichting op het besluit kan impact hebben op de financiële markten.

Volgens Rein Schutte van Indexus wordt het sentiment mede ondersteund door de verder aantrekkende olieprijs in de aanloop naar de publicatie van de Amerikaanse olievoorraden later vanmiddag. Ook wijst hij er op dat de defensieve waarden op het Damrak met Unilever en Heineken een positief steentje bijdragen aan de AEX.

Daarnaast benadrukt Schutte dat er vertrouwen bij beleggers overheerst dat het verbeterde economische klimaat zichtbaar zijn in de resultaten van bedrijven.

Hij gaat er van uit dat bij het Amerikaanse rentebesluit later vanavond waarbij geen persconferentie van Fed-president Yellen zal plaatsvinden vooral op de valautamarkten zijn weerslag zal hebben.

In de AEX zat KPN stevig in de lift en werd 4,5% meer waard. Beleggers reageerden verheugd dat het telecomconcern ondanks een lagere omzet de operationele winst wist op te voeren. Analisten spraken van 'sterke kwartaalcijfers'.

Unilever (+1,2%) profiteerde van een koopadvies van effectenhuis Kepler Cheuvreux met een koersdoel van €56. In de voedingssector was ook Heineken (+1,7%) in trek. Ahold Delhaize dikte 1% aan.

Royal Dutch Shell (+0,7%) en SBM Offshore (+1%) kregen steun van de hogere olieprijzen.

Altice behoorde bij de schaarse dalers met een verlies van 0,7%. ASML moest 0,2% afstaan.

Midkapper ASMI kelderde 6,4% na negatieve uitspraken van de topman van zusterbedrijf ASM Pacific over zwakkere marktomstandigheden. De toeleverancier voor de chipindustrie meldde dinsdag nabeurs nog zijn record aan nieuwe orders verder aan te scherpen. De omzet en winst deden ook een flinke stap vooruit. Voor de tweede helft van het jaar voorziet ASMI een hogere omzet dan in de eerste helft van 2017. Branchegenoot Besi ging in navolging 2,6% onderuit.

Analist Peter Olofsen (Kepler Cheuvreux) verlaagde zijn beleggingsadvies voor TomTom naar 'houden'. De navigatiespecialist duikelde in reactie 3,2%. Intertrust was ook in de achterhoede te vinden met een terugval van 3%.

Philips Lighting koerste 0,2% lager na een mooie winst eerder op de dag. Het bedrijf liep eind vorige week flinke averij op na tegenvallende kwartaalcijfers.

Refresco daarentegen boekte een vooruitgang van 1,4%. Corbion kon 1,4% bijschrijven. Voor PostNL hadden beleggers 1,2% meer over.

Smallcapfonds Kiadis Pharma raakte steeds beter op dreef met een sprint vooruit van 9,1%. De voorgenomen benoeming van de Oostenrijker Otto Schwarz, de voormalig operationeel directeur van het Zwitserse farmacieconcern Actelion, als commissaris viel in zeer goede aarde bij beleggers. Volgens analisten bij KBC is de koerssprong opmerkelijk te noemen, maar is het een positief teken dat een persoon met grote ervaring in de branche zich verbindt aan Kiadis.

Lokaal aandeel Pharming (+5,1%) liet weten dat het toonaangevende medische vakblad The Lancet de resultaten van een studie van het biotechnologiebedrijf heeft gepubliceerd. Het gaat om een fase II-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van het middel Ruconest.

Wilt u een paar keer per dag het meest besproken nieuws van De Financiële Telegraaf via WhatsApp ontvangen? Meld u zich dan nu aan voor deze gratis dienst.