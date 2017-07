Air France-KLM leidt op lager Damrak

De AEX-index stond vrijdag rond 09:15 uur 0,5% lager op 527,2 punten. De Midkap noteerde tegelijkertijd 0,2% lager op 808 punten.

Beleggers verwerkten kwartaalcijfers van een reeks beursfondsen, onder andere Altice, Galapagos, Air France-KLM, TMG, Euronext en Flow Traders.

Wolters Kluwer voerde de hoofdfondsen aan met een winst van 1,5%. De informatieleverancier heeft zijn winst in het afgelopen halfjaar met een derde verhoogd.

Shell volgde met een winst van 0,2%.

Biotechbedrijf Galapagos zag de omzet in de eerste jaarhelft groeien. Het operationeel verlies liep op tot €32,9 miljoen. Het aandeel daalde 0,3%.

Altice daalde 1,3%. Het kabelbedrijf heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst in de boeken gezet, vooral geholpen door sterke prestaties in de Verenigde Staten.

Hekkensluiter in de AEX-index was chipmachinefabrikant ASML, dat 2,2% moest prijsgeven.

In de Midkap ging Air France-KLM aan kop met een winst van 3,2%. De luchtvaartcombinatie wist de omzet en winst in het afgelopen kwartaal flink op te voeren. Verder werd bekend dat Air France-KLM voor 31% instapt bij Virgin Atlantic. Ook werden voor extra samenwerking deals aangekondigd met het Amerikaanse Delta en China Eastern.

Beursintermediair Flow Traders daalde 2,8%. Over het eerste halfjaar gingen de inkomsten met 28% omlaag. Volgens medebestuursvoorzitter Dennis Dijkstra was sprake van de laagste activiteit op de financiële markten in bijna dertig jaar.

Telegraaf Media Groepheeft over de eerste zes maanden van het jaar rode cijfers geschreven. Het moederbedrijf van De Telegraaf had wederom last van dalende advertentie-inkomsten. De koers bleef onveranderd.

Euronext (+0,2%) beleefde het beste omzetkwartaal sinds het in juni 2014 zelf naar de beurs ging. De opbrengsten stegen met 3,8 procent op jaarbasis naar €137,3 miljoen.