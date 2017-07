Halverwege het cijferseizoen in de VS heeft 77% van de bedrijven beter dan verwachte winstcijfers en 72% meevallende omzetcijfers gepubliceerd. ,,Dat is beter dan het gemiddelde in de voorgaande vier kwartalen”, benadrukt Wessels. In Europa, dat minder ver in het seizoen zit, heeft 55% van de bedrijven meevallende winstcijfers en 57% meevallende omzetcijfers gepubliceerd.

Volgens Wessels is er dus alle reden om tevreden te zijn, zeker ook wat betreft de Nederlandse rapporten. ,,Bij Philips verraste vooral het sterke orderboek en Randstad rapporteerde de hoogste organische groei sinds 2011. Ook Shell kwam met sterke cijfers. Voor wat betreft de AEX-fondsen stelde alleen AkzoNobel teleur.”

Hoewel onder meer de cijfers van Alphabet (Google) en Amazon een negatieve ontvangst kregen, wil Wessels wat betreft Amerikaanse technologiefondsen zeker niet van een zeepbel spreken. „De beurskoersen zijn ondanks de sterke stijging niet overdreven hoog en kunnen op termijn verder stijgen. De bedrijven zijn heel dominant en de enorme kasmiddelen geeft hen de mogelijkheid een technologische voorsprong in andere segmenten te verwerven.”

Hoewel het er voor de Europese economie beter uitziet doordat deze meer in de herstelfase zit, toont de beleggingsstrateeg zich ook vrij positief over de Amerikaanse economie. ,,Na de dip in het eerste kwartaal gaat het weer beter. Dat de Fed minder gaat stimuleren, hoeft geen roet in het eten te gooien. De centrale bank bereidt de markt nu goed voor op de afbouw van de balans, hoewel het altijd nog de vraag is hoe gereageerd wordt als het moment daar is.”

Afgezien van het beleid van de centrale banken, ziet Wessels de geopolitieke spanningen tussen bijvoorbeeld Rusland en de VS alsook het beleid van Donald Trump als een potentieel risico voor de financiële markten. „Maar over het algemeen ziet het er goed uit, met meevallende bedrijfswinsten en een gezonde economische ontwikkeling.