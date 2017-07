Rond half vier stond de AEX-index 0,3% hoger op 527,32 punten. De Midkap noteerde 0,4% in de plus op 801,82 punten.

Elders in Europa kwam Parijs nauwelijks van zijn plaats, terwijl Frankfurt licht hoger koerste.

Philip Marey, macro-econoom bij Rabobank, benadrukt dat vooral in de VS de koersen in juli de wind in de rug hebben gehad. "Wall Street krijgt steun van een ideale combinatie van factoren met een goedkope dollar, gunstige bedrijfsresultaten en de recente verzwakking van de inflatie in Amerika die de twijfels over een derde renteverhoging in Amerika later dit jaar hebben versterkt." Wall Street kwam vanmiddag met kleine winsten uit de startblokken met een nieuwe recordstand voor de Dow Jones-index.

Volgens Marey zullen beleggers eind deze week bij de publicatie van het Amerikaanse banenrapport vooral kijken naar de loongroei. "De verwachting van economen is een plus van 180.000 nieuwe banen, maar ieder cijfer boven de 100.000 zal naar verwachting weinig impact hebben op het sentiment. Het is vooral afwachten in hoeverre er meer loondruk zichtbaar wordt. Gelet op de sterk verminderde macht bij de vakbonden blijft de stijging vooralsnog echter beperkt."

In de AEX kreeg staalfabrikant ArcelorMittal er 0,8% bij geholpen door de aantrekkende staalprijzen na meevallende cijfers over de Chinese industrie. Kredietbeoordelaar Fitch is daarnaast positiever gestemd over het staalconcern. Het bureau verhoogde de outlook voor de kredietwaardigheid van 'stabiel' naar 'positief'.

Royal Dutch Shell pakte de koppositie met een 1,3% hogere koers. Het olie- en gasconcern heeft bevestigd dat in Nederland circa 400 banen op de tocht staan. Het bedrijf werd overigens afgelopen weekend getroffen door een brand bij de raffinaderij in Pernis. Kabelaar Altice was ook in trek met een plus van 1,1%.

Heineken kreeg de wind in de rug na klinkende cijfers over het eerste halfjaar. De voorzichtige uitlatingen van topman Van Boxmeer over de onzekere economische omstandigheden in het tweede halfjaar speelde het bierconcern aanvankelijk parten. Het aandeel Heineken won 0,6%. Analisten van zakenbank Morgan Stanley menen dat de brouwer in het tweede halfjaar last kan krijgen van negatieve wisselkoerseffecten.

DSM (+0,9%) doet morgenochtend de boeken open. Analisten verwachten dat het speciaalchemieconcern een ebitda-winst van €355 miljoen heeft geboekt tegen €328 miljoen in het tweede kwartaal van 2016.

Galapagos (-0,6%) behoorde bij de dalers onder de hoofdfondsen. Eind vorige week stond de koers van het biotechnologiebedrijf ook al onder onder druk na weinig verrassende resultaten. ABN Amro (-1%) sloot de rij.

Arcadis (+3,1%) zette in de Midkap de opmars van vorige week na enthousiast ontvangen resultaten voort. Flitshandelaar Flow Traders boekte een vooruitgang van 2,3%. Degroof Petercam heeft zijn koopaanbeveling herhaald vanwege een verwachte toename van de bewegelijkheid op de aandelenmarkten. Voor Intertrust werd eveneens 2,3 meer betaald.

Chipmachinefabrikant ASMI ging 0,8% vooruit. De opstandige grootaandeelhouder Eminence Capital schreef een brief aan mede-aandeelhouders, waarin opnieuw vraagtekens werden geplaatst bij het belang van ASMI in zusterbedrijf ASM Pacific.

Air France KLM viel 0,5% terug. Het luchtvaartconcern meldde vorige week nauwere banden met Delta, China Eastern en Virgin.

Smallcapfonds Kiadis Pharma werd 2,9% meer waard. Het farmaciebedrijf was vorige week ook al in trek na de benoeming van de Oostenrijker Otto Schwarz tot commissaris. Schwarz is voormalig operationeel directeur van het Zwitserse farmacieconcern Actelion.

