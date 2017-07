Rond half één stond de AEX-index 0,3% hoger op 527 punten. De Midkap noteerde 0,5% in de plus op 802,09 punten.

Elders in Europa kwam Parijs nauwelijks van zijn plaats, terwijl Frankfurt nipt de voeten droog hield.

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting met lichte winsten. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 0,2% lager.

Hans de Jonge, sales trader bij Degroof Petercam, benadrukt dat de aandelenmarkten zich goede staande houden gezien de oplopende spanningen tussen de Verende Staten en Noord-Korea sinds afgelopen weekend. Hij wijst er echter op dat bij een verdere escalatie van het conflict het sentiment snel kan veranderen.

De beursweek staat vooral in het teken van belangrijke cijfers over de arbeidsmarkt in de VS met op woensdag het private banenrapport van salarisverwerker ADP en op vrijdag de officiële werkgelegenheidscijfers.

Verder zal het cijferseizoen deze week een vervolg krijgen met onder meer de prestaties van DSM en ING over het tweede kwartaal. "De resultaten tot nu toe zijn niet verkeerd, maar de aandacht gaat ook steeds meer naar de verdere verzwakking van de dollar, " stelt de Jonge.

In de AEX zat staalfabrikant ArcelorMittal in de kopgroep met een plus van 1,2%geholpen door de aantrekkende staalprijzen na meevallende cijfers over de Chinese industrie. Kredietbeoordelaar Fitch is daarnaast positiever gestemd over het staalconcern. Het bureau verhoogde de outlook voor de kredietwaardigheid van 'stabiel' naar 'positief'. Kabelaar Altice (+1,1%) lag ook aardig in de markt.

Medekoploper Royal Dutch Shell breidde de openingswinst verder uit met een 1,2% hogere koers. De oliefabrikant werd overigens afgelopen weekend getroffen door een brand bij de raffinaderij in Pernis. Het olie- en gasconcern heeft bevestigd dat in Nederland circa 400 banen op de tocht staan.

Heineken kon moeilijks richting kiezen ondanks klinkende cijfers over het eerste halfjaar.De voorzichtige uitlatingen van topman Van Boxmeer over de onzekere economische omstandigheden in het tweede halfjaar speelde het bierconcern enigszins parten. Het aandeel Heineken won 0,2%. Analisten van zakenbank Morgan Stanley menen dat de brouwer in het tweede halfjaar last kan krijgen van negatieve wisselkoerseffecten. Volgens de Jonge liet Heineken 'mooie cijfers' zien. De vooruitzichten in het komende half jaar voor het bierconcern bracht in zijn visie echter voorzichtigheid bij beleggers teweeg.

Galapagos (-1,1%) behoorde bij de grotere daler onder de hoofdfondsen. Eind vorige week stond de koers van het biotechnologiebedrijf ook al onder onder druk na weinig verrassende resultaten. ABN Amro (-0,9%) had eveneens een mindere dag.

DSM (+0,5%) doet morgenochtend de boeken open. Analisten verwachten dat het speciaalchemieconcern een ebitda-winst van €355 miljoen heeft geboekt tegen €328 miljoen in het tweede kwartaal van 2016.

Arcadis (+2,5%) zette de opmars van vorige week na goed ontvangen resultaten voort. Flitshandelaar Flow Traders nam de koppositie over met een vooruitgang van 3,2%. Degroof Petercam heeft zijn koopaanbeveling herhaald vanwege een verwachte toename van de bewegelijkheid op de aandelenmarkten.

Air France KLM hield de schade beperkt tot een verlies van 0,3% na een grotere daling eerder op de dag. Het luchtvaartconcern meldde vorige week nauwere banden met Delta, China Eastern en Virgin.

Chipmachinefabrikant ASMI liet 0,2% liggen. De opstandige grootaandeelhouder Eminence Capital schreef een brief aan mede-aandeelhouders, waarin opnieuw vraagtekens werden geplaatst bij het belang van ASMI in zusterbedrijf ASM Pacific.

TomTom viel het minst in de smaak en gleed 0,7% weg.

Smallcapfonds Kiadis Pharma werd 2,2% meer waard. Het farmaciebedrijf was vorige week ook al in trek na de benoeming van de Oostenrijker Otto Schwarz tot commissaris. Schwarz is voormalig operationeel directeur van het Zwitserse farmacieconcern Actelion.

