De AEX noteerde even na tien uur 0,1% hoger bij een stand van 526,08 punten. De Midkap-index ging 0,2% achteruit naar 797,41 punten.

Elders in Europa hielden de beurzen overwegend nipt de voeten droog. Parijs en Frankfurt dikten beide 0,1% aan.

Op Wall Street won de Dow Jones-Index gisteravond verder terrein met een nieuwe recordstand tot gevolg, terwijl technologiebedrijven in mineur waren, waaronder Facebook en Amazon. De aandacht zal vandaag vooral uitgaan naar de resultaten van techreus Apple die na het slot in New York de boeken open doet.

Op de beurzen in Azië was de stemming positief na een sterkere groei van de Chinese industrie over de maand juli. De Nikkei-index won vanochtend 0,3%.

In de AEX schoot DSM maar liefst 5,4% omhoog na hartelijk ontvangen resultaten. Het beter dan verwachte bedrijfsresultaat over het tweede kwartaal en de opwaartse bijgestelde prognose voor het gehele jaar klonk beleggers als muziek in de oren.

Ahold Delhaize volgde op grote afstand en kon 1,2% bijschrijven. RD Shell hield de recente opgaande lijn vast en kreeg er nog eens 0,4% bij.

Galapagos vervolgde de weg omlaag. De koers van het biotechfonds gleed 0,9% weg. Heineken liet 1% liggen.

Unilever koerste 0,3% lager. De investeringsmaatschappijen Blackstone en CVC Capital Partners willen volgens nieuwszender Sky News gezamenlijk de margarinetak van het levensmiddelenconcern inlijven voor circa €6,7 miljard.

Midkapper Grandvison werd onderuit gehaald met een aderlating van 8,2%. De groter dan verwachte terugval van de winst bij de brillenverkoper over het eerste helft van het jaar zorgde voor een vlucht uit aandelen van de brillenverkoper.

ASMI was ook in mineur met een verlies van 2,6% na een afwaardering van Morgan Stanley die de toeleverancier voor de chipindustrie van de kooplijst haalde.

TKH Group sprintte naar de koppositie met een 1,5% hogere koers. BESI werd 0,9% meer waard.

