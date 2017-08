De AEX-index eindigde dinsdag 0,4% hoger op 527,5 punten. De Midkap-index ging 0,3% vooruit naar 801,2 punten.

Elders in Europa werden de winsten ook uitgebreid. Parijs, Frankfurt en Londen noteerden 0,7% tot 1,1% hoger.

Op Wall Street stond de Dow Jones-index 0,3% hoger op een nieuwe recordstand.

Op de beurzen in Azië was de stemming positief na een sterkere groei van de Chinese industrie over de maand juli. De Japanse Nikkei-index won vanochtend 0,3%.

"Toevallig is er dit cijferseizoen bijna elke dag wel een fonds dat met cijfers komt en de AEX-index ondersteunt" zei marktanalist Ron van der Does van IG, nu doelend op DSM. "Het sentiment blijft sterk. In de Verenigde Staten brengen goede bedrijfscijfers ook steun aan de beurs." Van der Does constateerde wel dat het zomerseizoen begonnen is. "De volumes die er nu doorheen gaan, liggen beduidend lager dan in oktober."

In de AEX ging DSM aan kop met een winst van 5,6%. Het beter dan verwachte bedrijfsresultaat over het tweede kwartaal en de opwaartse bijgestelde prognose voor het gehele jaar klonk beleggers als muziek in de oren.

SBM Offshore kon 0,5% bijschrijven, gesteund door een verdere opleving van de olieprijzen.

RD Shell hield de recente opgaande lijn vast en kreeg er nog eens 0,3% bij.

Unilever sloot onveranderd. De investeringsmaatschappijen Blackstone en CVC Capital Partners willen volgens nieuwszender Sky News gezamenlijk de margarinetak van het levensmiddelenconcern inlijven voor circa €6,7 miljard.

Heineken, dat maandag nauwelijks reageerde op de resultaten, liet 1,1% liggen.

Galapagos vervolgde de weg omlaag. De koers van het biotechfonds gleed 2,5% weg.

De Midkap werd aangevoerd door Air France-KLM. De luchtvaartmaatschappij zag de koers na de opening geleidelijk zag oplopen naar een plus van 4,2%,

ASMI was in mineur met een verlies van 2,3% na een afwaardering van Morgan Stanley die de toeleverancier voor de chipindustrie van de kooplijst haalde.

Grandvison maakte een koersval van 7,7%. Aan het begin van de handel was de averij nog groter. De verzwakking van de winst bij de brillenverkoper over het eerste helft van het jaar zorgde voor flinke druk op aandelen van de brillenverkoper.

