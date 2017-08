De AEX-index noteerde vrijdag rond 09:15 uur 0,3% lager op 523,9 punten. De Midkap stond tegelijkertijd vrijwel onveranderd op 798,1 punten.

Op het Damrak kwamen een paar kleinere bedrijven met resultaten. De beurshandel staat verder vooral in het teken van het belangrijke officiële Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. Een eerder banenrapport van salarisstrookverwerker ADP viel tegen Een zwakke banengroei zal de Federal Reserve er mogelijk van weerhouden om de rente verder te verhogen.

Op Wall Street sloot de Dow-Jonesindex een fractie hoger op een nieuw record van 22.026,10 punten.

Bij de hoofdfondsen ging Aalberts Industries aan kop met een winst van 2,2%. ING is positiever gestemd over de industrieel toeleverancier en verhoogde het beleggingsadvies naar kopen.

Onderdaan in de AEX-index staat boorplatformbouwer SBM Offshore met een verlies van 1,1%.

In de Midkap leidt chemicaliëndistributeur IMCD (+1,2%). Het bedrijf kondigde aan speciaalchemie- en ingrediëntendistributeur L.V. Lomas over te nemen. Een overnameprijs voor het bedrijf dat in Canada en de Verenigde Staten actief is werd niet bekendgemaakt.

Het logistieke vastgoedfonds WDP schroefde in zijn halfjaarbericht de verwachting voor heel het jaar op. Het aandeel won 1,3%.

Fagron schoot 6,8% omhoog. De toeleverancier van apotheken boekte in de eerste helft van 2017 meer winst op een hogere omzet.