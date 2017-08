Rond 12.10 uur noteerde de AEX-index 0,2% lager op 524,7 punten. De Midkap stond 0,5% hoger op 802,2 punten.

De grote Europese beurzen bewegen ook weinig. Parijs, Londen en Frankfurt noteerden onveranderd tot 0,2% hoger.

"De beurzen doen weinig. Het is wachten op de Amerikaanse banencijfers die later vanmiddag verschijnen", zei marktanalist Ron van der Does (IG).

Op het Damrak kwamen een paar kleinere bedrijven met resultaten. De beurshandel stond verder vooral in het teken van het belangrijke officiële Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. Een eerder banenrapport van salarisstrookverwerker ADP viel tegen. Een zwakke banengroei zal de Federal Reserve er mogelijk van weerhouden om de rente verder te verhogen.

In de AEX ging Aalberts Industries aan kop met een winst van 2,5%. ING is positiever gestemd over de industrieel toeleverancier en verhoogde het beleggingsadvies naar kopen. Ook staalfabrikant ArcelorMittal (+1,2%) was in trek bij beleggers.

Biotechnologiebedrijf Galapagos (-1,8%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. De lagere olieprijs zette maritiem dienstverlener SBM Offshore (-1,2%) en Royal Dutch Shell (-0,1%).

In de Midkap leidde chemicaliëndistributeur IMCD (+5%). Het bedrijf kondigde aan speciaalchemie- en ingrediëntendistributeur L.V. Lomas over te nemen. Een overnameprijs voor het bedrijf dat in Canada en de Verenigde Staten actief is, werd niet bekendgemaakt.

Het logistieke vastgoedfonds WDP schroefde in zijn halfjaarbericht de verwachting voor heel het jaar op. Het aandeel won 2,8%.

Onderaan in de Midkap stond bodemonderzoeker Fugro. Die verliest nog eens 1,4% na de koersdreun van een dag eerder.

Smallcapfonds Fagron schoot 5,6% omhoog. De toeleverancier aan apotheken boekte in de eerste helft van 2017 meer winst op een hogere omzet.

Beleggers krijgen volgende week opnieuw een serie kwartaalcijfers voorgeschoteld. Onder meer ABN Amro, Aegon, Ahold Delhaize, Refresco, PostNL en SBM Offshore komen met resultaten.