,,Trump biedt geen zekerheid. De Amerikaanse economie draait op zich niet slecht, net als die in Europa”, zegt econoom Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer.

,,Onderliggend is de groei behoorlijk. Met gevaarlijke provocaties van Rusland en Noord-Korea, vormt de Amerikaanse politiek het richtpunt van beleggers. Dat zal elke dag gaan spelen."

Gunstig vooruitzicht

De afgelopen week werd de handel op het Damrak nog gekenmerkt door stevige uitslagen na kwartaalcijfers van grote concerns. Gemiddeld gesproken was het resultaat positief. De Dow Jones ging voor het eerst door de 22.000 punten.

De goede vooruitzichten van de bedrijven geven de beurzen een zetje naar records in de Verenigde Staten.

Winstje AEX

De kwartaalresultaten bij elkaar opgeteld kwam het in de Amsterdamse hoofdindex over de week op 0,7% rendement bij 529,09 punten.

Dit jaar boekten AEX-beleggers 9,5% winst, met herbelegd dividend 12,4%. Chemiebedrijf DSM kwam dankzij de goed ontvangen halfjaarcijfers op 4,9% rendement. Galapagos kreeg dit keer vooral verkopers op de beurs: -7%. Bodemonderzoekers Fugro werd bij de midkappers verstoten met 13,3% koersverlies toen bleek dat het lek nog niet boven was.

Shell met BP sterk

De richtinggevende Dow Jones-index pakte 1,2% weekwinst. De beste winst onder indices was voor de Hang Seng in Hongkong (+2,2%).

,,Er zaten klappers bij”, aldus macro-econoom Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Onder andere Apple presteerde sterk, oliebedrijven BP en Shell ,,kwamen boven verwachting door”.

Ook het Amerikaans banencijfer over juli was duidelijk hoger dan economen vooraf hadden ingeschat.

De zwakke dollar, vrijdag op $1,1781 tegen de euro, speelt Wall Street in de kaart. De euro ging tegen de greenback naar het hoogste punt sinds 2015. ,,Dat effect wordt ondergewaardeerd”, zegt Bender. ,,In maart stond het muntenpaar nog op $1,08, dat is een fors rendement.”

Dollar domineert

Komende week spelen vooral de cijfers van bedrijven een rol. De bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole in de VS eind deze maand hangt wel boven de markt.

Het tempo van rentestijgingen die de Federal Reserve zal bespreken, de reactie op het beleid van president Trump en de goede banencijfers worden dan gewogen.

Bender: ,,Tot dat moment kan de dollar naar $1,20 doorstijgen. Het leiderschap in de Verenigde Staten wordt steeds meer een issue: het bedrijfssentiment zakt als een baksteen, de dollar glijdt al weg. De markt zoekt een omslagpunt. Maar reken erop dat zowel Democraten als Republikeinen het moment zoeken om een afzettingsprocedure van Donald Trump in gang te zetten. Dat kun je maar een keer doen, het lukt alleen als ze dat goed voorbereiden.”

Agenda

Op de agenda voor komen de week staan maandag de kwartaalresultaten van PostNL en, het lijkt toeval, Bpost. Op dinsdag komen de cijfers van ABN Amro naar buiten. Met 'eiergate' worden de woorden bij de cijfers van Ahold Delhaize woensdag relevant. En SBM Offshore om een peilstok in de oliemarkt te steken.

Donderdag staat verzekeraar Aegon, vooral vanwege de grote omzet in dollars, in de belangstelling. ,,Een goede graadmeter voor meer bedrijven", meent Bender, ,,wat voelen ze van het dollareffect."

Het stimuleringsbeleid van de ECB blijft cruciaal. Voor ECB-president Draghi naderen moeilijke tijden met de aansterkende euro, zegt de econoom. ,,De sterke euro betekent op zich al afremming van de markt, dat is niet wat je voor de eurozone wilt."

