'AEX opent licht hoger'

PostNL opende maandag de boeken. De postbezorger is na het tweede kwartaal iets voorzichtiger geworden over de winst in het gehele jaar. Het bedrijf had voor dit jaar een winstverwachting uitgesproken van 220 miljoen tot 260 miljoen euro, maar denkt nu dat het resultaat aan de onderkant van die bandbreedte zal uitkomen.

Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de Duitse industriële productie in juni met 1,1 procent is gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Economen hadden in doorsnee juist een groei van 0,2 procent voorspeld. Op jaarbasis was in juni sprake van een productiegroei van 2,4 procent voor de Duitse industrie.

Fresenius

Aan het overnamefront kondigde het Duitse medische bedrijf Fresenius aan zijn Amerikaanse branchegenoot NxStage Medical over te nemen. Fresenius, de grootste aanbieder van dialyseproducten en -diensten ter wereld, betaalt ongeveer 2 miljard dollar in aandelen voor de overname.

Op de Aziatische beurzen werden maandag winsten geboekt. De stemming werd gesteund door het sterker dan verwachte Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag. Ook verwerkten beleggers de nieuwe sancties van de VN-Veiligheidsraad tegen Noord-Korea. De Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent in de plus.

Winst

De Europese beurzen sloten vrijdag met winst. De AEX-index klom 0,7 procent tot 529,09 punten. De MidKap dikte 1,2 procent aan tot 807,82 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,4 procent.

De Dow-Jonesindex ging 0,3 procent hoger het weekeinde in op een recordslot van 22.092,81 punten. De brede S&P 500 en technologiebeurs Nasdaq wonnen 0,2 procent.

De euro was 1,1785 dollar waard, tegen 1,1748 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 49,41 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder, op 52,22 dollar per vat.