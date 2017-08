De AEX sloot 0,4% hoger bij een stand van 531,41 punten. De AMX eindigde 0,3% in de plus bij 810,32 punten.

Frankfurt zakte 0,4% op matige productiecijfers van de Duitse economie. Parijs won een fractie en Londen steeg 0,3% dankzij mijnbouwers als Anglo American (+3%), Rio Tinto (+2,3%) en BHP Billiton (+2,2%).

Op Wall Street stond de handel vlak, de Dow verloor minimaal.

Bedrijfscijfers bepalend

"Kwartaalcijfers van Aegon, ABN Amro en Ahold Delhaize deze week zullen richting aan de beurshandel kunnen geven”, zegt handelaar Bert van der Pol van Mijn Effecten. ,,De meeste buitenlandse bedrijven hebben al gerapporteerd; het effect daarvan op de handel wordt minder. Het cijferseizoen valt tot nu toe mee, maar is wat minder sterk ten opzichte van de sterke groei van het eerste kwartaal."

Op de achtergrond zijn er zorgen over mogelijk opkomende geopolitieke problemen rond Noord-Korea, Venezuela en Iran.

,,Het is verrassend dat beurzen lauw reageren op historisch gezien beter dan gemiddelde winsten en omzetten, in de VS en Europa", zegt beleggings Ralph Wessels van ABN Amro. In de S&P500-index boekte van alle fondsen 77% meer nettowinst dan verwacht, 66% had meer omzet. In de Eurostoxx 600 had 56% meer nettoresultaat dan analisten hadden berekend, tegen 58% met een betere omzet. ,,De verwachtingen waren erg hoog gespannen, we hebben beursrecords gehad."

Brentolie koerste 0,9% lager bij $51,90 per vat. De Nederlandse staat haalde met de laatste lening €1,6 miljard op. In een week ging de bepalende Duitse Bund 10 basispunten omhoog. ,,Geldstromen gaan nu vooral naar Europa. Voor het eerst trekt Europa met Azië de kar, niet de VS. Dat heeft effect op de dollar tegen de euro", zegt Wessels.

Dat de ECB de rente met nog vier stappen zou verhogen dit jaar lijkt onbereikbaar, aldus ABN Amro. Eind deze week volgt het nieuwe Amerikaanse inflatiecijfer. ,,De Federal Reserve zegt meer inflatie te verwachten, maar de markt gelooft dit totaal niet", zegt Wessels. ,,Dat zie je terug in de dollar en het wantrouwen tegenover Trump. "

De euro steeg 0,1% tot $1,178.

Arcelor gloeit

In de AEX sloot Arcelor Mittal (+4,7%) als het meest verhandelde aandeel dankzij de stijgende metaalprijzen. Ahold steeg daarachter, in aanloop naar zijn kwartaalresultaten deze week, met 2,1%.

SBM Offshore volgde met een plus van 1,7%. Analisten rekenen gemiddeld op een hoger bedrijfsresultaat voor zijn kwartaalcijfers woensdag. ABN Amro werd tot 1,3% winst ingekocht, NN Group en Aegon bleven uit de rode cijfers.

Chemieconcern DSM werd vorige week omarmd zat in de achterhoede met een achteruitgang van 0,7%.

Midkapper PostNL moest het ontgelden met een koersdreun van 5,1% bij de slotbel. Het liet weten dat de winst over het jaar aan de onderkant van de uitgesproken prognose zal uitkomen.

OCI stond bovenin de lijst met winnaars met een 1,3% hogere koers. Air France KLM (+2,7%) spreidde de vleugels verder uit. 'Pilootloos' vliegen kan luchtvaartbedrijven tot $35 miljard helpen besparen, volgens UBS.

Aperam klom op de gewilde metalen 2,2% boven het slot van vrijdag.

Smallcap Fagron (+4,9%) dreef voort op de schuldafbouw over afgelopen halfjaar en herstel van de organisatie. BinckBank (-0,9%) zag dat Third Point zijn belang van 2,88% afbouwde, het ziet dat de plannen van de broker 'value destructive' zijn.



