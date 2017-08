Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

De Amsterdamse beurs is donderdag geopend door Actiam. De vermogensbeheerder behaalde in een onderzoek van Principles for Responsible Investment (PRI) de hoogst haalbare score op liefst 11 van de 14 onderdelen.

Foto: Euronext