Rond 14 uur stond de AEX-index 0,5% lager op 525,4 punten. De Midkap noteerde 1% in de min op 794,98 punten.

De koersenborden in Londen (-1,1%), Parijs (-0,4%) en Frankfurt (-0,7%) kleurden eveneens rood.

De Japanse Nikkei-index sloot donderdag 0,1% lager. De Hangseng zakte 1,1%. Wall Street eindigde woensdag met bescheiden verliezen. De aandelenmarkten in New York openen vanmiddag naar verwachting in het rood.

'Rustig'

,,De aandelenmarkt is ondanks enkele stevige bewegingen van aandelen als Aegon en Galapagos nog redelijk rustig", zegt handelaar Rein Schutte van Indexus Vermogensbeheer. Beleggers kijken op de agenda vandaag vooruit naar de nieuwe cijfers van de Amerikaanse producentenprijzen. ,,Dat zal reactie kunnen geven. Maar voor handelaren wordt de bijeenkomst met centrale banken-bestuurders in Jackson Hole bepalend, voor de rente maar ook voor het eurodollar-paar."

De euro noteerde 0,5% lager tegen de dollar tot $1,1706. Brentolie (+1,1%) koerste naar $53,27 per vat.

Galapagos gewild

In de AEX boekte Galapagos een koerssprong van liefst 21%. Het biotechnologiebedrijf liet weten dat uit een studie is gebleken dat de autotaxineremmer van de onderneming de ziekteprogressie stopt van patiënten met idiopathische longfibrose (IPF). Galapagos is nu van plan om met het middel snel een late fase klinische studie te starten.

Aegon was eveneens gewild bij beleggers met een stijging van 6,8% De verzekeraar wist in het afgelopen kwartaal te profiteren van positieve ontwikkelingen op de financiële markten en de effecten van doorgevoerde kostenbesparingen. Aegon versterkte daarnaast de buffers van de Nederlandse divisie en verkocht de Ierse tak.

Altice kreeg er 2,3% bij. De kabelaar herstelde daarmee van de koersdreun van 5% op woensdag na berichten dat de onderneming een overnamebod van $185 miljard zou willen uitbrengen op het Amerikaanse Charter Communications. Altice gaf daar geen commentaar op, maar meldde wel SFR Group bijna volledig in handen te hebben.

Staalfabrikant ArcelorMittal (-0,4%) staat volgens Indiase media op de uitkijk voor overnames van staalbedrijven in India die in financiële problemen zitten. Het zou gaan om staalproducenten als Essar Steel en Bhushan Steel. De EU kwam met heffingen voor staal uit China.

Onderaan bij de hoofdfondsen stond SBM Offshore (-2,9%). De maritiem dienstverlener leverde daarmee weer een groot deel van de koerswinst in die woensdag werd geboekt na meevallende halfjaarcijfers. Royal Dutch Shell (-0,3%) ging ex-dividend. Uitzender Randstad zakte 1,1% nadat concurrent Adecco met matige kwartaalcijfers kwam.

Midkapper Refresco (-3,9%) heeft in het tweede kwartaal de verkoopvolumes fors zien groeien, vooral dankzij overnames. De omzet nam daardoor ook toe, maar de winst daalde. Kunstmestfabrikant OCI leverde 4% in. PostNL ging met nog eens 2,8% achteruit.

Talpa kondigde aan af te zien van zijn poging om Telegraaf Media Groep (TMG) als geheel over te nemen. Het mediabedrijf van miljardair John de Mol houdt wel een strategische belang van 29,16% in TMG, dat wordt overgenomen door het Vlaamse krantenconcern Mediahuis en de familie Van Puijenbroek. Het aandeel TMG noteerde 2,9% hoger.

Het lokaal genoteerde Ctac (-5,5%) boekte in de eerste zes maanden van het jaar een winst van €0,8 miljoen op een omzet van €40,5 miljoen. De automatiseerder stelde zijn verwachting voor 2017 licht bij en rekent nu op een hoger resultaat dan vorig jaar.

Pharming liet weten sinds de bekendmaking van de halfjaarcijfers op 27 juli ruim 12 miljoen nieuwe aandelen te hebben uitgegeven vanwege de uitoefening van warrants en de conversie van obligaties. De nieuw uitgegeven aandelen komen neer op 2,38% van het uitstaande aandelenkapitaal van het biotechnologiebedrijf. Het aandeel Pharming koerste onveranderd.

