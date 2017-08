Rond kwart voor één stond de AEX-index 1,2% lager op 517,5 punten. De Midkap noteerde zelfs 2% in de min op 777,32,8 punten.

De stemming bij andere Europese beurzen liet ook te wensen over. Frankfurt hield de schade beperkt tot een verlies van 0,3%. Parijs raakte 1,1% kwijt.

Nadat de AEX eerder deze week nog de jaartop in zicht kreeg, hebben de zorgen over Noord-Korea de stemming op het Damrak flink gedrukt. Volgens Rein Schutte van Indexus heeft de toegenomen risicoaversie bij beleggers vanwege de vrees voor een verdere escalatie van het conflict tussen Noord-Korea en Amerika een flink negatieve impact op de koersen , terwijl aan de andere kant de veilige havens goud en zilver in de lift zitten. "In ons basisscenario gaan we er echter van uit dat partijen als China er geen baat bij hebben dat het conflict uit de hand loopt en Trump alleen woordelijk de druk zal blijven opvoeren."

Verder wijst hij er op dat hoewel de angstbarometer VIX recent flink is opgelopen vanaf een historisch laag niveau er nog geen sprake is dat beleggers zich op grote schaal terugtrekken uit de markt.

In de grotendeels roodgekleurde AEX bungelde SBM Offshore onderaan in reactie op een verzwakking van de olieprijs. De melding van de maritiem dienstverlener dat er een schikking is getroffen met een meerderheid van de verzekeraars in hoofdpijndossier Yme, bracht geen steun. SBM Offshore ontvangt een bedrag van $281 miljoen. RD Shell gleed 1,6% onder het vorige slot.

Staalfabrikant ArcelorMittal werd ook van de hand gedaan met een koersval van 4,3% ten gevolg. Aegon dat de voorgaande dag in de lift na goed ontvangen resultaten, zag de koers 2,6% terugvallen.

AkzoNobel liet 0,5% liggen. Het verf- en chemieconcern hoeft de aandeelhouders voorlopig niet te laten stemmen over de positie van president-commissaris Antony Burgmans, zo vonniste de rechtbank in Amsterdam donderdagavond. Het is na een zaak voor de Ondernemingskamer al de tweede keer dat Elliott in het stof bijt.

Galapagos (+2,9%) was een positieve uitschieter. Het biotechnologiebedrijf werd donderdag al massaal omarmd na positieve berichten over zijn medicijn tegen longfibrose. Onder meer de effectenhuizen Jefferies en KBC Securities verhoogden hun koersdoel voor het aandeel Galapagos. Het defensieve fonds Heineken (+0,1%) hield de voeten nipt droog.

In de Midkap kreeg luchtvaartconcern Air France KLM er van langs met een aderlating van 3,7%. Aperam dook 3,6% omlaag, terwijl bodemonderzoeker Fugro 3,1% achteruit kachelde.

Flitshandelaar Flow Traders (+2,1%) kon op kopersinteresse rekenen vanwege de sterk toegenomen volatiliteit.

Smallcapfonds Basic-Fit was uit vorm na de presentatie van de resultaten. Het aandeel werd door beleggers 3,9% teruggezet vanwege een minder sterke omzetgroei dan voorzien.

Het lokaal genoteerde Esperite (-2,2%) kondigde aan dat de Australische investeerder L1 Capital wederom intekent op een financieringstranche van het stamcelbedrijf. Het gaat om de zesde tranche van een eerder overeengekomen financieringsovereenkomst van in totaal €13 miljoen.

Wilt u een paar keer per dag het meest besproken nieuws van De Financiële Telegraaf via WhatsApp ontvangen? Meld u zich dan nu aan voor deze gratis dienst.