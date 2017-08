De markt kende onder aandelen afgelopen week flinke uitschieters neerwaarts. Over vijf dagen ging PostNL met zo’n 13% zuidwaarts, Fugro verloor bijna 10% beurswaarde, Corbion en Altice met 8%. Galapagos (+10%), Aegon (+3,2%) en ABN Amro (+1,3%) waren de lichtpuntjes.

De bedrijfsagenda kent op drie dagen een flinke staart met kwartaalcijfers. Woensdag: Curetis, Heijmans, ICT Group, Kendrion en Tie Kinetix. Donderdag: Achmea, AND, Boskalis, ForFarmers, NN, Rabobank. Vrijdag Vopak, Brunel, Stern Groep.

Nederlandse economie

Wall Street kijkt in de week naar de kwartaalmeldingen van Home Depot, Cisco, Applied Materials en machinebouwer Deere.

Verder komen macrocijfers naar buiten, maandag zijn allereerst die van de Chinese economie relevant. Later die van de Nederlandse economie en onze werkgelegenheidscijfers, in de VS gevolgd door de nieuwbouw- en oliecijfers als indicatie van groei.

De wijziging in de rente, met gevolgen voor de dollar, blijft op de achtergrond. ,,Van de notulen van de Federal Reserve die uitkomen deze week verwacht ik weinig schokkends voor de markten”, zegt Arne Petimezas, analist bij AFS Group. ,,Mijn aandacht is veel meer gericht op volgende week met de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole.”

Details Fed-timing

Tijdens de laatste Fed-bijeenkomst meldde het bestuur ,,vrij snel” met de afbouw van de steun te zullen beginnen. De markt zoekt straks naar meer details over het tempo.

Ondanks alle tumult boekt de AEX dit jaar een behoorlijke winst. Wall Street slecht records. ,,Noord-Korea lijkt nu een beetje een excuus geworden om even lager te gaan, maar de wereldeconomie staat er helemaal niet slecht voor”, stelt Petimezas.

Geen paniek

De volatiliteit liep flink op, mede door de crisis rond Noord-Korea. Maar beleggers moeten zich niet laten afschrikken. ,,Historisch gezien stelt deze beweeglijkheid niet veel voor. Zeker vergeleken met de hete zomer van 2015, en al helemaal met die van 2011”, nuanceert analist Petimezas.

Macroeconoom Teeuwe Mevissen van Rabobank is minder optimistisch over de Amerikaanse economie na recente macrocijfers. Een nieuwe renteverhoging zou er daar niet inzitten, de economie kan die volgens Rabobank nog niet dragen. ,,Wij twijfelen daar zeer aan.”

Brexit zeurt door

Met de wat legere bedrijfsagenda afgezet tegen de storm van afgelopen wekendoen beleggers er goed aan de ogen op het Verenigd Koninkrijk te houden, stelt de econoom.

,,Veel gaat niet goed. Dit kabinet is er niet in geslaagd met een eensluidende boodschap te komen voor de Brexit. Bedrijfsinvesteringen lopen terug, het is niet meer te ontkennen dat het effect van de Brexit al negatief doorwerkt. Dat krijgt gevolgen voor Europa.”

