Afgenomen angst helpt Damrak

33 min geleden Johan Wiering

De Amsterdamse beurs bleef tijdens lunchtijd op een kleine winst staan. Beleggers waren bereid meer voor aandelen te betalen, doordat het conflict tussen de VS en Noord-Korea naar de achtergrond is verdwenen. Gemalto en Vopak vielen bij de hoofdfondsen het meest in de smaak. In de Midkap werd het aandeel TKH gedumpt na teleurstellende resultaten.