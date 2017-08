De AEX-index noteerde rond kwart voor tien 0,3% hoger op 522,64 punten. Daarmee werd de zwakke stemming van vorige week iets verder gladgestreken. De Midkap-index ging enigzins gebukt onder de malaise bij TKH en verloor 0,5% op 788,20 punten.

Wall Street wierp gisteravond de onzekerheid over een verdere escalatie van de spanningen tussen Noord-Korea en Amerika verder van zich af. De Dow Jones belandde met een plus van 0,6% weer dicht bij de grens van 22.000 punten. De andere beurzen in de VS waren nog beter op dreef.

Ook in Azië kleurden de borden groen vanwege de toegenomen risicobereidheid bij beleggers uit deze regio vanwege de verminderde zorgen over de militaire dreiging. De Nikkei-index klom vanochtend gesteund door de financials naar een winst van 1,1%.

De Duitse economie is over het tweede kwartaal met 0,6% vooruit gegaan in vergelijking met een kwartaal eerder geholpen door een sterke binnenlandse vraag. Vooraf was door economen op een toename met 0,7% gerekend. Op jaarbasis was er een groei van 2,1%.

In de AEX waren de uitslagen overwegend bescheiden. Ahold Delhaize voerde de lijst met winnnaars aan met een 1% hogere koers. Unilever koerste naar een plus van 0,9%. De voedingsfondsen kregen een steun in de rug vanwege het nieuws dat een activitische belegger bij branchegenoot Danone zich roert uit onvrede over de onwaardering bij het Franse levensmiddelenconcern.

Gemalto en Vopak kregen er 0,7% respectievelijk 0,6% bij, terwijl Galapagos doorstoomde met een plus van 0,1%.

RD Shell behoorde bij de schaarse dalers en raakte 0,2% kwijt. Arcelor Mittal moest 0,7% afstaan. SBM Offshore liet 1,2% liggen.

TKH zat in zwaar weer met een aderlating van 9,5% nadat het technologiebedrijf liet weten over het tweede kwartaal een lagere nettowinst te hebben behaald vanwege hogere investeringskosten.

AScX-fonds Fagron (-0,9%) deed een stapje terug na de indrukwekkende opmars sinds begin augustus.