De AEX stond rond kwart voor drie 0,8% lager bij een stand van 519,52 punten. De AMX-index koerste 0,6% lager bij 788,50 punten.

De Spaanse IBEX-index reageerde met 1% verlies terwijl nieuws over aanslagen in Barcelona en Cambrils werd gemeld.

De beurs van Frankfurt beperkt de schade tot een verlies van 0,3%, Parijs boekte 1% achteruitgang.

Zorgen waren er over de economische agenda van president Trump. Beleggers vragen zich af of die nog tot uitvoering komt na de overigens ontkende geruchten over het vertrek van zijn economisch adviseur Gary Cohn.

Volgens Jan Willem Nijkamp, vermogenbeheerder bij Fitnessa, grijpen beleggers met name de aanhoudende perikelen rond de Amerikaanse president Donald Trump aan om uit de markt te stappen na de herstelbeweging van eerder deze week. „Vooral het ontbinden van het overleg met de top van het Amerikaanse bedrijfsleven heeft het vertrouwen bij beleggers verminderd dat op korte termijn meer duidelijkheid komt over de economische stimuleringsplannen. De schrik over de aanslag in Barcelona heeft wat extra verkoopdruk in de markt heeft gebracht, maar ik verwacht dat dit effect zeer kortstondig zal zijn.“

Verder wijst hij er op dat de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole komende week terughoudendheid in de hand heeft gewerkt. „Naar verwachting zal er geen vuurwerk komen van de speeches doordat een maand later al de rentevergaderingen van de ECB en de Fed op het programma staan."

Nijkamp gaat er van uit dat de aandelenmarkten de komende weken wat gas terug blijven nemen, maar voorziet geen scherpe correctie bij de koersen. "Economisch gaat het zowel in Amerika en Europa nog steeds de goede kant op en ook de inflatie verloopt nog steeds stabiel."

Financials onderuit

Bij de hoofdfondsen bleef Vopak de gebeten hond met een koersdreun van 7,8% in reactie op een winstwaarschuwing, in de marge van 5-10% afname voor het gehele jaar. KBC was teleurgesteld in resultaten en ziet te weinig 'winstgroeiaanjagers' naderen. NIBC deelde de teleurstelling, volgens analist Den Drijver het gevolg van backwardation, de spotprijzen zijn dan hoger dan de futureprijzen. Dat zorgt voor minder vraag naar Vopaks opslag.

De financials hadden last de afgenomen risicobereidheid bij beleggers. Aegon zakte net onder €5 na 0,4% verlies, ING werd 1% goedkoper, NN Group liet 0,8% liggen en ABN Amro gleed 0,9% weg. Baggeraar Boskalis moest na de wilde rit van de voorgaande dag na de publicatie van de resultaten nog eens 0,7% afstaan.

Aalberts behoorde bij de schaarse winnaars in de AEX met een plus van 0,2%. Altice kon ook 0,2% bijschrijven.

Air France KLM werd bij de middelgrote fondsen 0,9% teruggeworpen na een veel groter verlies eerder op de dag in reactie op de schrik over de aanslag in Barcelona. TomTom sloot de rij met een koersdaling van 1,7%

Brunel zag bij de small caps 4,3% van de koers verdampen na de melding van de detacheerder over het teruglopen van zijn omzet. ING noemt resultaat tegenvallend.

ForFarmers herstelde met 0,8%. KBC ziet dat het concern bij de kwartaalresultaten aan zijn verwachtingen voldoet. Basic-Fit dikte met 0,6% aan.

Heijmans die de voorgaande dag goed ontvangen resultaten liet zien, zakte 0,4%. De bouwer kreeg een adviesverhoging van ABN Amro tot kopen bij een koersdoel van €11.

Autodealer Stern Groep werd hard geraakt na de publicatie van de resultaten donderdag nabeurs met een koersval van 10,4%. Hogere personeelskosten drukten op de winstgevendheid van het autobedrijf.

Ajax dook 1,4% omlaag nadat het donderdag verloor tegen het Noorse Rosenborg. Europese uitschakeling dreigt nu en zicht op minder prijzengeld ontstaat.

