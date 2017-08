De AEX-index noteerde rond kwart voor drie lage volumes 0,3% lager bij 518,23 punten. De AMX-index kwam uit het rood en won 0,2% op 789,66 punten.

Beurzen van Frankfurt en Parijs zakten nog steeds licht Fiat won 4% op vermeend nieuwe kopersinteresse van Great Wall Motor uit China.

Batenburg meldt vandaag nabeurs zijn kwartaalresultaten. Verder staan BAM, Intertrust, IMCD, Commercial Properties op de agenda deze week. Kleinere fondsen Royal Delft, Kardan, RoodMicrotec, Brill, Sif en Ordina volgen.

De markt wacht volgens analisten op politeke signalen uit Washington van president Trump over een mogelijke belastingverlaging, en van de bijeenkomst later deze week in Jackson Hole met centrale bankiers.

Chris Jongbloed, handelaar bij Saxo, benadrukt dat beleggers vooral terughoudend uitkijken naar de bijeenkomst in Jackson Hole eind van deze week en in het bijzonder de speeches van ECB-voorzitter Mario Draghi en Fed-president Janet Yellen. Ook wijst hij op het belang van de toespraak van Draghi een dag eerder in Duitsland die eveneens mogelijk meer duidelijkheid zou kunnen geven in hoeverre de ECB al bezig is met een afbouw van het monetaire beleid vanaf begin volgend jaar. "Naar verwachting zal Draghi daarover niets gaan zeggen om de euro niet verder omhoog te praten."

Jongbloed gaat er verder van uit dat de Fed zo goed als zeker dit jaar het kruit droog zal houden met een verdere verkrapping van het rentebeleid. "Een rentestap in september is al van baan en gelet op de tegenvallende ontwikkeling bij de lonen en de inflatie komt de Fed waarschiijk in december ook niet meer in actie."

Winst ArcelorMittal

Bij de hoofdfondsen noteerde ArcelorMittal 0,1% winst. Altice zat in de voorhoede met een plus van 0,8%. DSM koerste 0,6% hoger.

Boskalis Westminster dat vorige week al uit de gratie was na de presentatie van de kwartaalcijfers verloor 2,3%.

Financials ING (-1%), Aegon (-0,7%) en ABN Amro (-0,7%) drukten enigszins het sentiment vanwege de onzekerheid of de centrale bankiers van plan zijn verder op de rem te gaan staan.

NNGroup leverde gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering 0,3% in . De verzekeraar kreeg een hoger koersdoel van UBS, van €36 naar €39, dat al een koopadvies had staan.

Vopak had weer een mindere dag na de malaise van eind vorige week en raakte nog eens 2,1% kwijt.

Bij de middelgrote fondsen kreeg Corbion er 0,9% waarde bij. Bestuursvoorzitter Tjerk de Ruiter van Corbion kocht 27.380 aandelen in het bedrijf bij, het hele pakket heeft bijna €700.000 waarde.

Air France KLM dikte ondanks een stakingsdreiging bij het Franse onderdeel 1,4% aan. Aluminiumwalser Aperam ging 1,4% vooruit. Koploper ASR werd 1,8% meer waard.

Fugro daarentegen was in mineur en liet 1,2% liggen.

Autodealer Stern bij de kleinere fondsen na de dreun van eind vorige week op slecht ontvangen resultaten nog eens 4,2% kwijt. Bouwer Heijmans die afgelopen week sterke prestaties liet zien, ging met 4,4% riant aan de leiding.

Detacheerder Brunel die in de voorgaande week werd afgestraft op de resultaten gleed nog eens 3,4% weg. Kepler Chevreux verlaagde zijn koersdoel van €13,50 naar €11,75.

