De AEX-index kleurde vanaf de start rood en eindigde 0,6% lager bij 516,71 punten. De AMX-index hield het net niet droog en daalde 0,1% op 787,58 punten.

Beurzen van Frankfurt en Parijs liepen ook tegen verliezen op en vielen 0,5% respectievelijk 0,8%. Fiat won flink op vermeend nieuwe kopersinteresse van Great Wall Motor uit China.

Belegger keken de kat uit de boom in de aanloop naar de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole waar ECB-voorzitter Mario Draghi en Fed-president Janet Yellen aan het woord komen, terwijl Draghi zich komende woensdag ook nog van zich laten horen in Duitsland. "Om de markt geen schrik aan te jagen zal ECB in ieder geval tot eind december doorgaan met het opkopen van obligaties, maar naar verwachting voorafgaand wel iets gaan zeggen over de weg naar een normalisering van de monetaire omstandigheden. Wij houden er daarnaast rekening mee dat de Fed bij de vergadering in september de stappen naar een afbouw van de balans zal aankondigen en in december in actie komt met een nieuwe rentestap, " stelt Corné van Zeijl, analist bij Actiam.

Verder wijst hij er op dat naast de speeches van de monetaire kopstukken de aandacht in de nieuwe handelsweek ook zal uitgaan naar cijfers over de economische bedrijvigheid in alle grote economische regio's en het vertrouwen bij Duitse ondernemers.

Van Zeijl houdt een slag om de arm over het marktklimaat in de komende weken. "Het volgen van de beurswijsheid om pas aan het einde van september weer in de markt te stappen kan een verstandige keuze zijn gelet op de onzekerheid over de uitkomsten van de komende rentevergaderingen van de ECB en de Fed volgende maand."

Bij de hoofdfondsen behoorde Altice bij de schaarse winnaars met 1,2% winst. Gemalto koerste 0,8% hoger.

Boskalis Westminster dat vorige week al uit de gratie was na de presentatie van de kwartaalcijfers kreeg een verlies van 2,7% voor de kiezen.

Financials ING (-1,2%), Aegon (-1,6%) en ABN Amro (-1,4%) drukten op het sentiment mede vanwege de onzekerheid of de centrale bankiers van plan zijn verder op de rem te gaan staan. De hernieuwde spanningen tussen Amerika en Noord-Korea speelden het sentiment in de bankensector ook parten.

NNGroup leverde gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering 1,2% in . De verzekeraar kreeg een hoger koersdoel van UBS, van €36 naar €39, dat al een koopadvies had staan.

Vopak had weer een mindere dag na de malaise van eind vorige week en raakte nog eens 2,3% kwijt.

Bij de middelgrote fondsen kreeg Corbion er 0,5% waarde bij. Bestuursvoorzitter Tjerk de Ruiter van Corbion kocht 27.380 aandelen in het bedrijf bij, het hele pakket heeft bijna €700.000 waarde.

Air France KLM dikte ondanks een stakingsdreiging bij het Franse onderdeel 0,8% aan. Aluminiumwalser Aperam had de koppositie in handen en ging 2,2% vooruit. ASR werd 1,5% meer waard.

Fugro daarentegen was in mineur en liet 2,5% liggen op €10,41, het laagste niveau sinds begin 2014.

Autodealer Stern bij de kleinere fondsen na de dreun van eind vorige week op slecht ontvangen resultaten nog eens 4,7% kwijt. Bouwer Heijmans die afgelopen week sterke prestaties liet zien, ging met 5,2% riant aan de leiding.

Detacheerder Brunel die in de voorgaande week werd afgestraft op de resultaten gleed nog eens 3% weg. Kepler Chevreux verlaagde zijn koersdoel van €13,50 naar €11,75.

