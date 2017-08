'Kleine openingswinst voor AEX'

Op het Damrak kwam Batenburg Techniek maandag nabeurs met cijfers. De technisch dienstverlener heeft in het eerste halfjaar fors meer winst gemaakt. Ook de opbrengsten gingen flink vooruit. Het bedrijf profiteerde van gunstige ontwikkelingen in vrijwel alle markten waar het actief is, op de oliegerelateerde industrie na, en handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar.

Het aandeel ABN Amro zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. De analisten van Keefe, Bruyette & Woods (KBW) schroefden het beleggingsadvies voor de Nederlandse bank op.

Nikkei

In het Verre Oosten gingen de beursgraadmeters overwegend vooruit. De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 1 procent. In Tokio sloot de Nikkei na een schommelende sessie 0,1 procent lager. Het was de vijfde verliesdag voor de Japanse hoofdindex op rij en de langste verliesreeks sinds april vorig jaar.

De Europese beurzen sloten maandag lager. De AEX-index daalde 0,6 procent tot 516,71 punten en de MidKap zakte 0,1 procent tot 787,58 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen 0,1 tot 0,8 procent achteruit.

Euro

De beurzen in New York gingen verdeeld de dag uit. De Dow-Jonesindex won 0,1 procent tot 21.703,75 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent.

De euro was 1,1804 dollar waard, tegen 1,1816 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 47,59 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 51,94 dollar per vat.