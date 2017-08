De AEX-index sloot 1% hoger op 521,87 punten. De Midkap ging 0,8% omhoog naar 793,64 punten. De koersenborden in Frankfurt (+1,3%), Parijs (+0,9%) en Londen (+0,8%) kleurden eveneens groen.

"Het lijkt erop dat beleggers het rustig aan doen de komende dagen", constateerde marktanalist Ron van der Does (IG). "Dat is ook niet vreemd gezien de agenda. Er heerst nog steeds onzekerheid omtrent Noord-Korea en daarbij komt de vergadering van centrale bankiers vanaf donderdag in het Amerikaanse Jackson Hole. Het zijn gebeurtenissen die een grote impact kunnen hebben op de valuta’s, rentes en aandelenkoersen", aldus de beursman.

Wall Street koerste vanmiddag 0,6% tot 1,1% hoger. Vanochtend werd trouwens bekend dat het vertrouwen bij Duitse analisten en investeerders in de eigen economie (ZEW-index) was gedaald.

In de volledig groene AEX was Boskalis de grootste stijger met een plus van 3,5%. De baggeraar kreeg daarmee weer de wind in de zeilen nadat de onderneming uit Papendrecht vorige week met tegenvallende halfjaarcijfers kwam. Datzelfde gold voor tankopslagconcern Vopak (+1,5%).

Biotechnologieconcern Galapagos (+2,8%) boekte eveneens een fraaie koerswinst. ABN Amro kreeg er 0,7% bij. Het Amerikaanse effectenhuis Keefe, Bruyette & Woods (KBW) gaf een koopadvies voor de Nederlandse bank en verhoogde het koersdoel van €23,80 naar €26,20. ING werd 0,5% duurder.

In de technologiehoek lagen Philips (+2,2%) en ASML (+1,8%) er opgewekt bij. Ook AEX-zwaargewicht Royal Dutch Shell (+0,9%) had een positieve dag, mede dankzij de hogere olieprijs.

De Midkap werd aangevoerd door roestvrijstaalfabrikant Aperam (+3%). Flitshandelaar Flow Traders (-2,1%) was er de grootste verliezer.

Bij de smallcapfondsen vervolgde bouwer Heijmans stevig de weg omhoog met een plus van 4,7%. Ook fietsenfabrikant Accell (+4,5%) werd omarmd door beleggers.

Lokaal fonds Batenburg klom 4,8% na goed ontvangen resultaten die maandag nabeurs naar buiten kwamen. De technisch dienstverlener heeft in het eerste halfjaar fors meer winst gemaakt. Ook de opbrengsten gingen flink vooruit. Het bedrijf profiteerde van gunstige ontwikkelingen in vrijwel alle markten waar het actief is.