Na een positief begin zakte de AEX-index geleidelijk weg en eindigde 0,5% lager op 519,36 punten. De Midkap daalde 0,6% naar 788,79 punten.

Elders in Europa kleurde de beurzen ook rood. Frankfurt en Parijs leverden beide 0,4% in.

Rein Schutte van Indexus schrijft de hernieuwde terughoudendheid bij beleggers vooral toe aan de opgelaaide politieke onzekerheid nadat de Amerikaanse president Donald Trump zijn spierballen liet zien om de financiering van de beloofde bouw van de muur bij de grens van Mexico te realiseren met de dreiging om de overheidsdiensten plat te gaan leggen. "Na de mooie opleving van de koersen een dag eerder wordt bij gebrek aan richtinggevend nieuws de stemming door de politieke uitspraken van Trump weer getemperd. "

In de middag kwam teleurstellend nieuws uit de huizenhoek in de VS. De verkoop van nieuwe woningen dook in juli maar liefst 9,4% omlaag. "Er lijkt aarzeling op te treden op de Amerikaanse woningmarkt, maar het is het eerst nog afwachten hoe het is gesteld is met de verkoop van bestaande woningen die naar verwachting is aangetrokken, "stelt Schutte.

De speech van ECB-president Mario Draghi in Duitsland bracht weinig opwinding teweeg. Komende vrijdag zal Draghi nog van zich laten horen tijdens een bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Schutte verwacht dat Draghi wederom op de vlakte zal blijven met zijn speech en geen uitspraken zal doen over het monetaire beleid. Fed-president Janet Yellen geeft op dezelfde dag eveneens een toespraak. Schutte benadrukt dat er in de markt steeds meer rekening wordt gehouden dat de Fed dit jaar niet meer in actie komt en daarnaast zeer terughoudendheid zal zijn met de afbouw van de omvangrijke balans om beleggers geen schrik aan te jagen.

Schutte gaat er van uit dat met het einde van het cijferseizoen in zicht de komende weken er weinig vuurwerk op de markt zichtbaar zal zijn. "Met de resultaten hebben we een goed beeld gekregen hoe bedrijven er voor staan, maar de twijfel over hoe centrale banken zullen omgaan met het terugdringen van het stimuleringsbeleid zal meer naar voren komen."

In de AEX had AkzoNobel (+0,8%) aardig de wind in de rug gesteund door het bericht in de Financiële Telegraaf over de toegenomen kans dat de chemiedivisie van het concern wordt gekocht door private equity. Durfkapitalist Apollo en een combinatie van de investeerders CVC en KKR worden gezien als grootste kanshebbers om de divisie van AkzoNobel te kopen. Ook Carlyle, Blackstone en Advent hebben er belangstelling voor. Volgens de Jonge geven het begraven van de strijdbijl met de activistische aandeelhouder Elliott en de grote animo voor de chemietak de koers een steun in de rug. Branchegenoot DSM volgde met een plus van 0,7%. Gemalto (+2%) behoorde eveneens tot de schaarse winnaars.

Philips zakte 0,2%. Credit Suisse verhoogde het koersdoel met €2 naar €36 bij een ongewijzigd koopadvies. Volgens de Zwitserse bank wordt de divisie Personal Health, bekend van elektrische tandenborstels, ondergewaardeerd door beleggers. Branchegenoot Agfa liet trouwens weten zichzelf mogelijk te gaan opsplitsen.

Baggeraar Boskalis moest in de AEX weer flink terrein prijsgeven na de mooie verbetering van een dag eerder met een min van 2,1%.

De verzekeraars NN Group en Aegon belandden ook in de onderste regionen en koersten 1,4% respectievelijk 0,8% lager.

Midkapper Arcadis zat stevig in de lift met een koerssprong van 4,1%. De lucratieve opdracht van de staat Virginia ter waarde van $11,6 miljoen viel in goede aarde bij beleggers. ING verhoogde haar koersdoel voor het aandeel Arcadis met €1 naar €21 bij een onveranderd koopadvies.

Air France KLM (-1,7%) en ASR (+0,2%) gaan per 18 september deel uitmaken van de Stoxx Europe 600 Index.

Philips Lighting was flauwgestemd met een koersdaling van 1,6% na tegenvallende resultaten van de Amerikaanse branchgenoot Cree. Voor Aperam werd 0,6% minder betaald. Fugro liet 174% liggen.

De stevige rit omhoog bij smallcapfonds Heijmans kreeg een mooi vervolg met een winst van 1,8%. Argos Funds, onderdeel van de Zwitserse vermogensbeheerder Quaero Capital, meldde het belang in de bouwer te hebben uitgebreid van 4,5% naar 5,1%.

Raambekleder Hunter Douglas deed ook goede zaken met een vooruitgang van 1,9%.

Op de lokale markt won het aandeel Ajax 2,6% na het nieuws dat de Amsterdamse voetbalclub een bod van ruim €50 miljoen van Monaco zou hebben ontvangen voor aanvaller Kasper Dolberg.

