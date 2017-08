Rond 9.30 uur stond de AEX-index 0,2% hoger op 520,1 punten. De Midkap steeg 0,2% naar 790,6 punten. De koersenborden in Londen (+0,3%), Parijs (+0,3%) en Frankfurt (+0,2%) kleurden eveneens groen.

Beleggers zijn vanaf vandaag gericht op de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. Fed-voorzitter Janet Yellen en ECB-president Mario Draghi gaan er morgen spreken.

De AEX kende donderdagochtend weinig uitschieters. Verzekeraar NN voerde de hoofdfondsen aan met een plus van 0,5%. Vopak (-1,8%) was daarentegen de grootste verliezer in de AEX. Het tankopslagconcern kwam vorige week met tegenvallende halfjaarcijfers.

Philips (+0,3%) kondigde aan dat Egbert van Acht de baas wordt van de Personal Health-divisie. Hij volgt de naar BMW vertrekkende Pieter Nota op.

Midkapper BAM (+1,5%) profiteerde in de eerste zes maanden van het jaar van de betere woningmarkt. De bouwer boekte meer winst bij een lagere omzet. BAM verwacht ook een hogere winst over heel 2017.

PostNL werd 1,1% meer waard. Het postbedrijf mag de tarieven voor het versturen van brieven kaarten volgend jaar met 7,1% verhogen.

Intertrust (onveranderd) meldde dat topman David de Buck in 2018 opstapt. De financieel dienstverlener boekte in het tweede kwartaal een omzet van €118,1 miljoen en een aangepast bedrijfsresultaat (ebitda) van €41,7 miljoen.

Funderingsbouwer Sif schroefde zijn winstverwachting voor het hele jaar terug. Het bedrijf heeft voor nieuwe productiefaciliteiten in Rotterdam meer kosten moeten maken dan verwacht. Het bedrijfsresultaat (ebitda) in het eerste halfjaar zakte daardoor met bijna een tiende in vergelijking met een jaar eerder. Voor de tweede helft van het jaar rekent Sif eveneens op een lager resultaat dan een jaar geleden. Het aandeel Sif kelderde 9,7%.

Ordina (-1,9%) boekte in de eerste helft van het jaar een winst van €3 miljoen dankzij een eenmalige meevaller van €3,1 miljoen. De omzet van de automatiseerder daalde met 2,7% naar €173 miljoen.

Royal Delft, ook bekend als Porceleyne Fles, boekte in de eerste jaarhelft minder omzet dan een jaar eerder. De producent van aardewerk, glazen, bestek en kookgerei kampte met zijn pannenmerk BK Cookware met de effecten van een kortingsactie van Albert Heijn, die flinke druk zette op de markt. Royal Delft leed tevens een verlies van €111.000 in het afgelopen halfjaar. In het aandeel was donderdagochtend nog niet gehandeld.

