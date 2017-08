De AEX-index sloot een fractie lager op 519,10 punten. De volumes zaten tot 40% onder het dertigdaags gemiddelde. De Midkap eindigde licht in het rood bij 787,73 punten.

Frankfurt en Parijs bewogen nauwelijks, Londen steeg tot 0,5% bij het slot.

Beleggers waren al gericht op signalen richting de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. Fed-voorzitter Janet Yellen en ECB-president Mario Draghi gaan er vrijdag spreken.

Wall Street handelde daarop met verliezen tot 0,4%. Het aantal Amerikaanse ww-aanvragen bleek in juli bovendien gestegen. De verkoop van bestaande huizen viel eveneens tegen. Juweliersketen Tiffany stond in de vroege handel 4,1% hoger na kwartaalcijfers.

Twee kwaden

,,Beleggers wachten momenteel af. Ze zijn gevangen tussen twee kwaden", ziet Simon Wiersma, beleggingsstrateeg bij het ING Investment Office. ,,Jackson Hole wordt gewogen, tegelijkertijd kijken ze in hoeverre president Trump iets van zijn belofte voor bijvoorbeeld belastingverlaging nakomt. Het slechtste scenario is dat Trump te weinig waarmaakt, en dat centrale bankiers in Jackson Hole tegelijkertijd een eerste indicatie van een renteverhoging afgeven."

Het betekent dat beleggers met de handrem erop handelen. Bij lage volumes kunnen speculanten toeslaan met flinke transacties.

,,Onderliggend draait de wereldeconomie gemiddeld erg goed. De VS volgt nu het tempo van de groei van Europa, dat gewoon uitstekend presteert", stelt Wiersma.

,,China draait stevig door, de Japanse economie verrast met haar herstel, het Verenigd Koninkrijk blijft iets achter. Dat goede groeicijfer is wel een signaal aan centrale bankiers om hun steun aan de markt te beperken en de geldkraan dichter te draaien. Dat lijkt ons ook logisch."

Financials sterk

Gemalto sloot als winnaar met 2,9% winst. De digitale beveiliger gaf in korte tijd drie winstwaarschuwingen en komt volgende week vrijdag met kwartaalcijfers.

Verzekeraar Aegon voerde daar achter de lijst aan met 1,1% winst, NN volgde bij de hoofdfondsen met een plus van 0,6%.

Vopak (-1%) was daarentegen een grote verliezer in de AEX. De olieprijs zakte met 0,3% tot $52,40 per vat. Zakenbank Goldman Sachs verlaagde zijn koersdoel voor het aandeel Vopak met €3 naar €35 bij een ongewijzigd verkoopadvies. Het tankopslagconcern kwam vorige week met tegenvallende halfjaarcijfers.

Philips hield het droog (+0,2%). Het kondigde aan dat Egbert van Acht de baas wordt van de Personal Health-divisie. Hij volgt de naar BMW vertrekkende Pieter Nota op.

Midkapper BAM (-0,9%) profiteerde in de eerste zes maanden van het jaar van de betere woningmarkt. De bouwer boekte meer winst bij een lagere omzet. BAM verwacht ook een hogere winst over heel 2017.

PostNL werd 0,4% meer waard na verhoging van tarieven voor het versturen van brieven en kaarten volgend jaar met 7,1% verhogen.

Fugro steeg 2,6% na een koopadvies van ABN Amro met een koersdoel van €15.

Intertrust (-1,4%) meldde dat topman David de Buck in 2018 opstapt. De financieel dienstverlener boekte in het tweede kwartaal een omzet van €118,1 miljoen en een aangepast bedrijfsresultaat (ebitda) van €41,7 miljoen. Intertrust stelde tevens de voor 21 september geplande beleggersdag uit.

Funderingsbouwer Sif verloor 14% bij het slot bij de smallcaps. Het schroefde zijn winstverwachting voor het hele jaar terug. Het bedrijf heeft voor nieuwe productiefaciliteiten in Rotterdam meer kosten moeten maken dan verwacht.

Ordina (-0,8%) boekte in de eerste helft van het jaar een winst van €3 miljoen dankzij een eenmalige meevaller van €3,1 miljoen. De omzet van de automatiseerder daalde met 2,7% naar €173 miljoen.

Royal Delft (-7,2%), ook bekend als Porceleyne Fles, boekte in de eerste jaarhelft minder omzet dan een jaar eerder. De producent van aardewerk, glazen, bestek en kookgerei kampte met zijn pannenmerk BK Cookware met de effecten van een kortingsactie van Albert Heijn, die flinke druk zette op de markt. Beleggers rekenden Royal Delft af op een verlies van €111.000 in het afgelopen halfjaar.

Novisource (+2,4%) meldde een halfjaarwinst van €400.000. De aanbieder van interim-professionals kondigde tevens aan dicht bij de verkoop van Diesis Consulting aan directeur Tino Wendriks te zijn.

