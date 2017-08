De AEX noteerde rond vijf uur 0,2% lager bij 518,07punten. De AMX koerste 0,1% lager bij 786,80 punten.

De Duitse DAX en Franse CAC-40 hielden de voeten nog nipt droog met kleine plussen.

De toespraak van Fed-president Janet Yellen tijdens de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole maakte weinig indruk op beleggers. Yellen benadrukte onder meer dat de lessen van de financiële crisis niet mogen worden vergeten. De dollar deed een stap terug tegenover de euro in reactie op de uitlatingen van Yellen. Volgens Philip Marey, macro-econoom bij de Rabobank, was het opvallend dat Yellen geen mededelingen deed over het gevoerde monetaire beleid in de afgelopen maanden en de plannen om in september voorzichtig te beginnen met de normalisering van de balans niet bevestigde.

In de middag kwam verder naar voren dat de orders voor duurzame goederen in de VS over de maand juli flink is ingezakt. Gecorrigeerd voor transport stegen de orders licht. Marey benadrukt dat het brede beeld bij de orders voor duurzame goederen nog steeds de goede kant op gaat nadat sinds 2015 lange tijd last werd ervaren van de dure dollar en de lage olieprijs. Wall Street kwam vanmiddag positief uit de startblokken.

De recente zwakke woningmarktcijfers zijn volgens Marey geen reden tot zorg. Hij wijst er op dat de latente vraag naar huizen nog steeds goed is, maar dat de woningvoorraad steeds verder krimpt mede vanwege de problemen om bij te bouwen.

Ahold keldert

Bij de hoofdfondsen kreeg Ahold Delhaize een dreun van 6,3% te verwerken. Webreus Amazon kondigde donderdag prijsacties aan bij zijn nieuwe aankoop Whole Foods, een directe concurrent van Ahold Delhaize. In de VS gingen donderdag talloze retailers achteruit op de beurs,in Europa volgden andere supermarkten. "Na de aanhoudende neergang in de voorbije weken is Ahold op het huidige niveau een koopkans, " stelt Nijkamp. Gemalto gleed 1% weg.

Voor Unilever werd 0,2% minder betaald. Het levensmiddelenconcern zou de ogen hebben laten vallen op cosmeticaconcern Estée Lauder.

Staalmaker ArcelorMittal voerde de lijst met winnaars aan en steeg 1,6%.

Tankopslagbedrijf Vopak klom 1%. Biotechbedrijf Galapagos ging met de winstmakers mee en pluste 1,5%. NN Group kon 1% bijschrijven.

Over midkapfonds Refresco (-0,6%) meldde de activistische aandeelhouder Wyser-Pratte tegen te stemmen bij de overname van de bottelactiviteiten van de Amerikaanse frisdrankbottelaar Cott door Refresco.

Air France-KLM verloor 0,5%. Kredietbeoordelingsbureau Moody's positiever is geworden over de Duitse concurrent Lufthansa.

Eurocommercial Properties kreeg de handen op elkaar en dikte 3,4% aan. Het vastgoedfonds zag zijn halfjaarinkomsten stijgen.

IMCD werd ook omarmd door beleggers en voegde 1,7% toe aan het vorige slot. De chemicaliëndistributeur deed goede zaken in Europa en de Verenigde Staten en zag zijn resultaten in de eerste helft van het jaar groeien. Het bedrijf verwacht ook voor heel 2017 een hoger bedrijfsresultaat.

Platformbouwer Sif zakte na de malaise van donderdag met nog eens 1,2% na slechtere vooruitzichten.

AMG, verwerker van zeldzame metalen, profiteerde met 4,3% winst van de goede vraag in de grondstoffenmarkt. ING kwam met een koersdoelverhoging voor het fonds.

Chemiebedrijf Avantium (+1%) overtrof bij de eigen verwachtingen. De voormalige ontwikkelingstak van Shell deed goede zaken met zijn catalysatoren, vooralsnog de belangrijkste inkomstenbron.

Biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma (-5%) reageerde op slechter dan verwachte kwartaalresultaten.

Smallcap Value 8 kreeg er 1,6% bij. Topman Peter Paul de Vries neemt als commissaris vervroegd afscheid bij Euronext.

Beleggers in Ajax (-1,9%) verwerken de uitschakeling in de Europa League na het verlies tegen Rosenborg.

Volg aandelen en beursnieuws live met deze gratis app van DFT