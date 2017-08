De AEX stond om kwart voor één 0,6% lager op 514,5 punten. De Midkap-index zakte 0,9% naar 779,6 punten.

De overige Europese beurzen leverden ook in. Parijs en Frankfurt verloren 0,5% respectievelijk 0,6%. De indexfutures wezen op een licht lagere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV schrijft de zwakke stemming in Europa vooral toe aan de verdere stijging van de euro tot $1,193, het hoogste niveau sinds begin 2015. ,,De algemene visie is dat de tegenwind voor het Europese bedrijfsleven beperkt blijft zolang de euro onder de $1,20 schommelt. Ik zie deze ook niet veel verder oplopen, aangezien Janet Yellen de rente in de VS gestaag verhoogt en Mario Draghi dat in Europa vooralsnog niet van plan is. Wel kan het onvoorspelbare gedrag van Trump een negatieve impact op de dollar blijven houden."

Abma houdt er wel rekening mee dat de lange rente in Europa gaat oplopen. ,,Gezien de aanhoudend sterke economische berichten uit Europa kan deze maar één kant op, namelijk omhoog. Erg hoeft dat niet te zijn. De Duitse 10-jaarsrente is nu 0,4% en zou best naar 1% kunnen gaan. Aangezien overheden nog altijd veel kort financieren, blijven de gevolgen voor hen beperkt."

Onderaan in de AEX-index stonden SBM Offshore en digitaal beveiliger Gemalto, met minnen van 1,5% respectievelijk 1,4%. Informatieleverancier RELX zakte 1,3%.

Altice was met een winst van 0,4% een positieve uitzondering. Het telecom- en kabelbedrijf gaat voor maximaal 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

Bij de middelgrote fondsen stonden bouwbedrijf BAM en voedingsmiddelenbedrijf Wessanen met verliezen van ruim 2% onderin.

Smallcap Sif daalde 0,7%, na een koersdoelverlaging door ING naar €20,50. Volgens de bank waren de resultaten die de funderingsspecialist vorige week presenteerde ondermaats, maar bleven er genoeg aanknopingspunten over die het koopadvies rechtvaardigen.

