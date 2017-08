'Hogere opening voor AEX'

Op het Damrak opende ASR de boeken. De verzekeraar heeft de winst in de eerste helft van dit jaar zien toenemen. ASR profiteerde onder meer van een toegenomen verkoop van schadeverzekeringen. Ook hielp mee dat door de milde winter betrekkelijk weinig schades uitgekeerd hoefden te worden.

Ook Beter Bed kwam met cijfers. De beddenverkoper boekte in de eerste jaarhelft een winst van 7,5 miljoen euro op een omzet van 209,8 miljoen euro. Het bedrijf verwacht een verdere verbetering van de omzetontwikkeling in Duitsland en voorziet ook een verbetering van het bedrijfsresultaat (Ebitda) in heel 2017.

Unibail

Tankopslagbedrijf Vopak en vastgoedconcern Unibail-Rodamco zullen mogelijk bewegen op adviesverlagingen. Jefferies werd negatiever over Vopak en Morgan Stanley verlaagde het advies voor Unibail. Roestvrijstaalmaker Aperam zal daarentegen mogelijk profiteren van een adviesverhoging door UBS.

De Europese beurzen sloten dinsdag in het rood. De AEX-index zakte 0,9 procent tot 510,03 punten en de MidKap daalde 1,5 procent tot 767,37 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,5 procent.

Euro

De beurzen in New York gingen licht hoger de dag uit. De Dow-Jonesindex klom 0,3 procent tot 21.865,37 punten. De bredere S&P 500 won 0,1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij.

De euro was 1,1952 dollar waard, tegen 1,2034 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent in prijs tot 46,38 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 51,89 dollar per vat.