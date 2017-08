De AEX-index sloot 0,6% hoger op 513,01 punten. De Midkap eindigde1% in de plus op 774,97 punten.

De euro viel vandaag weer iets terug. De munt was $1,1941 dollar waard, tegen $1,2034 dollar een dag eerder.

De beurs van Parijs, Frankfurt en Londen stonden 0,4% hoger.

Wall Street handelde relatief vlak, de Nasdaq stak er met 0,4% winst bij af.

Goed banencijfer

Het Amerikaanse arbeidsmarktcijfer van onderzoeker ADP voor augustus ging met 237.000 banen omhoog, voor juli werden de cijfers opwaarts bijgesteld. Ook het Amerikaanse groeicijfer werd over het tweede kwartaal opwaarts bijgesteld naar 3% en presteert boven verwachting.

Handelaar Marcel Rietveld (Mijn Effecten): „De uitschieters omhoog en vooral omlaag op de beurs zijn opmerkelijk. De markt is wel erg optimistisch, ondanks Noord-Korea, ondanks Trump. Maar ik houd mijn hart vast als er echt negatiever economisch nieuws de markt in komt. Het hele jaar is het al belachelijk rustig aan de handelskant; ook grote partijen vinden bijna geen handel. Iedereen denkt dat het crescendo gaat, maar in euro’s gemeten staan beleggingen van de S&P500 voor Nederlandse beleggers 6% lager. De eurodollar stond begin dit jaar op 1,05, nu op 1,20. Dat verschil maak je niet even goed met een goede belegging.”

Koersherstel Ahold

Op het Damrak toonde Ahold fors koersherstel met een winst van 3,8%. Het sentiment over Ahold en andere fondsen met veel dollarinkomsten is verbeterd doordat de eurokoers is teruggevallen.

Zwaargewicht ING (+0,4%) werd het meest verhandeld. Staalconcern ArcelorMittal (+2,1%) en informatieleveranciers RELX (+0,8%) en Wolters Kluwer (+0,9%) deden het ook goed.

Unibail-Rodamco steeg 0,5%, hoewel zakenbank Morgan Stanley zijn advies voor de Frans-Nederlandse winkelcentrumbelegger verlaagde.

Tankopslagbedrijf Vopak ging onderuit. Het aandeel was hekkensluiter in de AEX-index met een verlies van 1,6% nadat effectenhuis Jefferies negatiever over het fonds werd.

In de Midkap stond Philips Lighting bovenaan met een winst van 2,4%.

ASR volgde met een winst van 2%. De verzekeraar heeft de winst in de eerste helft van dit jaar zien toenemen. ASR profiteerde onder meer van een toegenomen verkoop van schadeverzekeringen. Analisten van KBC zagen in het verslag genoeg reden om het koersdoel naar boven bij te stellen. Het advies bleef ’houden’. Ook ING spreekt van solide resultaten die de verwachtingen overtreffen. Analist Albert Ploegh houdt vast aan zijn koopadvies.

Roestvrijstaalmaker Aperam profiteerde met een winst van 3.1% van een adviesverhoging door zakenbank UBS.

Beter Bed kwam met cijfers. De beddenverkoper boekte in de eerste jaarhelft een winst van €7,5 miljoen op een omzet van €209,8 miljoen. Het bedrijf verwacht een verdere verbetering van de omzetontwikkeling in Duitsland en voorziet ook een verbetering van het bedrijfsresultaat (Ebitda) in heel 2017. Het aandeel daalde toch 1,9%.