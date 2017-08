Rond 16:15 uur stond de AEX-index 0,7% hoger op 516,7 punten. De Midkap noteerde 0,9% in de plus op 781,6 punten. De koersenborden in Frankfurt (+0,8%), Londen (+1%) en Parijs (+0,7%) kleurden eveneens groen.

De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,7% hoger.

Op Wall Street koerste de Dow 0,4% hoger, na een kleine winst de dag tevoren.

"De tendens is iets van relatieve rust, na de druk van de afgelopen week", zei vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB, doelend op de recente zorgen over Noord-Korea en de oplopende eurokoers. De euro noteerde donderdag inmiddels $1,854. Dat is dik 1,5 cent lager dan de top eerder deze week. Westerterp: "De daling is ook een beetje een technisch verhaal. De koers was zo snel opgelopen."

Op het Damrak stond bierbrouwer Heineken bovenaan met een winst van 1,3%. Voor biotechbedrijf Galapagos en digitaal beveiliger Gemalto was dezelfde winst weggelegd. Na drie recente winstwaarschuwingen komt Gemalto vrijdag met kwartaalcijfers.

Ahold Delhaize verloor 1,4%, na de forse koerswinst een dag eerder. Het supermarktconcern had last van een winstwaarschuwing van de Franse branchegenoot Carrefour. Daarop duikelde het aandeel op de Parijse beurs met 14,8%. " Ook andere Europese supermarktconcerns reageren negatief", stelde Westerterp vast.

Vopak liet 1,7% liggen. Zakenbank Kempen & Co gaf een verkoopadvies voor het tankopslagconcern en verlaagde het koersdoel voor het aandeel van €41 naar €31. Vopak boekte in het afgelopen halfjaar minder winst en omzet.

De Midkap werd aangevoerd door Ingenieurskantoor Arcadis (+2,8%). ASR werd 2,2% meer waard. De verzekeraar kwam woensdag met meevallende halfjaarcijfers.

Besi mocht 1% bijschrijven. De Britse vermogensbeheerder Old Mutual breidde zijn belang in de toeleverancier aan de chipindustrie uit van 7,9% naar 10,3%.

Onderaan stond Philips Lighting met een verlies van 1,3%.

Bij de smallcapfondsen was maaltijdbezorger Takeaway.com (+5,3%) de grote winnaar.

VolkerWessels, genoteerd aan de lokale markt, opende de boeken. Het bouwbedrijf sloot het eerste halfjaar af met een winst van €36 miljoen op voortgezette activiteiten. Dat betekende een stijging met 112% ten opzichte van een jaar eerder. Topman Jan de Ruiter sprak van een belangrijk halfjaar met als belangrijkste gebeurtenis de beursgang van de onderneming. Het aandeel VolkerWessels steeg 0,9%. "Een fatsoenlijke set resultaten", zeiden analisten van ING in

HAL (-2,7%) bracht woensdag na de slotbel de resultaten naar buiten. De investeringsmaatschappij boekte in de eerste jaarhelft fors minder winst. HAL kampte naar eigen zeggen vooral met lagere boekwinsten. De resultaten waren volgens analisten van KBC Securities niet om over naar huis te schrijven. Ook is de huidige waardering van het aandeel ,,niet meer redelijk", ten opzichte van de investeringen van HAL.

