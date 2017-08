Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,4% hoger op 515,2 punten. De Midkap noteerde 0,6% in de plus op 779,8 punten.

Ook elders gingen de aandelenkoersen omhoog. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,7% hoger, mede dankzij een verzwakking van de yen ten opzichte van de dollar. Op Wall Street eindigde zowel de Dow Jones (+0,1%), Nasdaq (+1,1%) als S&P 500 (+0,5%) woensdagavond met winst.

In de AEX was Ahold Delhaize vrijwel de enige daler met een min van 0,9%. Het supermarktconcern had last van een omzetwaarschuwing van de Franse branchegenoot Carrefour.

Onder de hoofdfondsen was staalgigant ArcelorMittal (+1,3%) de grootste stijger. Ook Philips (+1,1%) lag er opgewekt bij.

In de Midkap viel ASR op met een koersstijging van 1,5%. De verzekeraar kwam woensdag met meevallende halfjaarcijfers.

Besi werd 0,7% meer waard. De Britse vermogensbeheerder Old Mutual breidde zijn belang in de toeleverancier aan de chipindustrie uit van 7,9% naar 10,3%.

VolkerWessels, genoteerd aan de lokale markt, opende de boeken. Het bouwbedrijf sloot het eerste halfjaar af met een winst van €36 miljoen op voortgezette activiteiten. Dat betekende een stijging met 112% ten opzichte van een jaar eerder. Topman Jan de Ruiter sprak van een belangrijk halfjaar met als belangrijkste gebeurtenis de beursgang van de onderneming. Het aandeel VolkerWessels steeg 2,5%.

Ook Probiodrug (onveranderd) kwam met cijfers. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf wist zijn verlies in het afgelopen halfjaar te verkleinen naar €4,3 miljoen. Probiodrug had aan het einde van de periode €14,3 miljoen in kas. Dat was een halfjaar eerder nog €21,8 miljoen.

HAL (-1,3%) bracht woensdag na de slotbel de resultaten naar buiten. De investeringsmaatschappij boekte in de eerste jaarhelft fors minder winst. HAL kampte naar eigen zeggen vooral met lagere boekwinsten.

