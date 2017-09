De AEX-index sloot vlak op 518,82 punten. De Midkap eindigde 0,2% in de plus op 802,50 punten. De beurzen in Londen (-0,3%) en Parijs (-0,02%) kleurden rood, terwijl Frankfurt 0,04% steeg.

De dure euro deed de handel op de Europese beurzen geen goed. De eurokoers stond vrijdag ruim boven de $1,20. „Gezien de sterke opmars van de euro kan de ECB voorlopig niets anders doen dan zeer voorzichtig te werk gaan”, constateerde marktanalist Ron van der Does (IG). Hij verwacht dat ECB-president Mario Draghi het maandelijks opkopen van obligaties uiterst gematigd en gefaseerd gaat verlagen. „Het huidige opkoopprogramma loopt eind dit jaar af en een verlaging van het programma met meer dan €15 tot 20 miljard mag dan ook niet verwacht worden”, aldus de beursman.

Wall Street opende vanmiddag licht lager, maar de Dow Jones-index wist vervolgens 0,2% te stijgen. De Japanse Nikkei-index sloot vrijdagochtend 0,7% in de min.

Domper Akzo

In de AEX verloor AkzoNobel 0,6%. Het verf- en chemieconcern hield vrijdagmiddag de lang verwachte aandeelhoudersvergadering. Uitgerekend op deze dag kwam AkzoNobel met een winstwaarschuwing en de mededeling dat financieel topbestuurder Maëlys Castella ziek thuis zit. Onlangs viel ook de oververmoeide bestuursvoorzitter Ton Büchner al weg. Hij werd opgevolgd door de Belg Thierry Vanlancker. Analist Jos Versteeg (Theodoor Gilissen Bankiers) sprak van ’heftig nieuws’ en noemde vooral het winstalarm ’schokkend’. Volgens Versteeg mist AkzoNobel duidelijk schaal en kan een samengaan met het Amerikaanse PPG Industries alsnog tot de gewenste schaalgrootte leiden.

Ahold Delhaize (-1,9%) nam afscheid van zijn Belgische directeur, volgens lokale media vanwege slechte resultaten. Telecombedrijf Altice was de grootste daler onder de hoofdfondsen met een koersverlies van 3,1%.

De winnaars in de AEX werden aangevoerd door ABN Amro (+1,5%). ING mocht 0,7% bijschrijven. Het bankconcern kreeg een koersdoelverhoging van effectenhuis Jefferies. ING ontving eerder deze week al een koopadvies van zakenbank Goldman Sachs.

Midkapper Air France-KLM (+2,5%) kwam met vervoerscijfers. De luchtvaartmaatschappij vervoerde in augustus in totaal bijna 9,4 miljoen passagiers, dik 5% meer dan een jaar geleden. OCI zat eerder deze week in de lift, maar de kunstmestfabrikant moest vandaag weer 2,5% afstaan.

Kas Bank (+1,7%) heeft zowel zijn winst als baten in het eerste halfjaar stevig zien oplopen. De kostenbesparingen bleven op peil.

Bij maaltijdenbezorger Takeaway (-8,5%) verkocht grootaandeelhouder Prime Ventures 2,75 miljoen aandelen. Door de transactie zakte het belang van Prime Ventures in het moederconcern van Thuisbezorgd.nl van 23% naar 17%.

Bouwbedrijf VolkerWessels (+0,1%) maakt vanaf maandag 18 september zijn opwachting in de Midkap, zo meldde Euronext donderdag bij de herweging. Vastgoedfonds VastNed (-0,3%) zakt naar smallcapindex AscX.

Porceleyne Fles klom 0,3%. De beurskoers van de fabrikant van Delfts blauw steeg deze week in totaal met 4,1%. Topman Henk Schouten zei vorig weekend desgevraagd dat de beurskoers van Porceleyne Fles „enigszins ondergewaardeerd” was.

