De AEX-index noteerde 0,2% lager bij 518,13 punten en de AMX-index koerste toen 0,2% in de min bij 789,8 punten. Ook elders in Europa begon de handel een fractie in het rood.

In Azië gingen beurzen in de ochtend al overwegend achteruit. De Japans en Chinese economie groeiden minder snel door.

De Shanghai Composite bleef wel met kleine winst overeind. De Nikkei verloor 0,7% en de Kospi 0,2%.

De Dow verloor donderdagavond 0,1%, de S&P 500 bleef vlak en de Nasdaq bleef minimaal in het groen. De euro noteerde na de aankondiging van Draghi een fractie hoger tot boven $1,20. Brentolie ging nog weer 0,4% opwaarts tot $54,70 per vat.

Domper Akzo

In de hoofdindex voor AkzoNobel (-2,7%) terrein op de dag van zijn ava. Het verf- en chemiebedrijf gaf een winstwaarschuwing. Na de oververmoeide topman Ton Büchner is zijn cfo ziek thuis op de dag president-commissaris Burgmans de nieuwe topman aan aandeelhouders presenteert.

Ahold Delhaize (-0,3%) nam afscheid van zijn Belgische directeur, volgens lokale media vanwege slechte resultaten. Telecombedrijf Altice verloor 1%, ArcelorMittal raakte 0,8% kwijt en KPN 0,5%.

Aan de pluskant stond Galapagos (+0,5%) boven, net voor ING (+0,2%).

Midkapper Air France-KLM kwam met vervoerscijfers. De luchtvaartmaatschappij vervoerde in augustus in totaal bijna 9,4 miljoen passagiers, dik 5,% meer da een jaar geleden.

Kas Bank (+2,7%) opende zijn boeken. De effectendienstverlener heeft zowel zijn winst als baten in het eerste halfjaar stevig zien oplopen. Kostenbesparingen bleven op peil. BinckBank profiteerde licht.

Bij Takeaway (-9%) meldde grootaandeelhouder Prime Ventures ongeveer 4,5 miljoen aandelen van de maaltijdbezorger te verkopen, ruim 10% van het totaal.

Bouwbedrijf VolkerWessels (+0,6%) gaat in promotie en maakt zijn opwachting in de AMX, zo meldde Euronext donderdag bij de herweging.

