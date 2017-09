'AEX opent licht lager'

Op het Damrak kondigde verzekeraar ASR aan de Nederlandse activiteiten van zijn Italiaanse branchegenoot Generali over te nemen. De overname kost ASR in totaal zo'n 200 miljoen euro. Generali Nederland was vorig jaar goed voor een omzet van 379 miljoen euro.

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft 750 miljoen euro opgehaald met een nieuwe obligatie met een looptijd van zeven jaar. De leningen hebben een jaarlijkse coupon van 0,875 procent en werden geplaatst bij een brede groep institutionele beleggers in Europa. Het was volgens Ahold Delhaize de eerste obligatie die in de markt werd gezet als fusiebedrijf.

Nikkei

In Tokio eindigde de Nikkei 0,5 procent hoger. Het was de derde winstdag op rij voor de Japanse aandelenbeurs. In Taiwan en Hongkong stonden de toeleveranciers van Apple onder druk na de presentatie van de nieuwe iPhones van het Amerikaanse technologiebedrijf.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger. De AEX-index klom 0,5 procent tot 526,58 punten en de MidKap kreeg er 0,7 procent bij op 815,71 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent. De Londense beurs zakte 0,2 procent.

Wall Street

Ook Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 22.118,86 punten. De brede S&P 500 en technologiebeurs Nasdaq klommen ook 0,3 procent en tikten nieuwe recordstanden aan.

De euro was 1,1978 dollar waard, tegen 1,1967 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie werd een fractie duurder op 48,24 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 54,18 dollar per vat.