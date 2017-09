Ahold leidt op vlak Damrak

Rond 10:00 uur stond de AEX-index een fractie hoger op 528,8 punten. De Midkap stond tegelijkertijd 0,2% lager op 812,2 punten.

Op Wall Street werden gisteren de recordstanden verder aangescherpt. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2% hoger.

Beleggers kijken donderdag vooral uit naar het rentebesluit van de Bank of England en de inflatiecijfers uit de Verenigde Staten.

Op het Damrak ging Ahold Delhaize aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 1,6%.

Shell steeg 0,7%. Het olieconcern profiteert van de opverende Amerikaanse olieprijzen.

Aegon was hekkensluiter bij de hoofdfondsen. De verzekeraar verliest 1,4% na de dikke winsten van de afgelopen handelsdagen. Zakenbank Bernstein startte met het volgen van Aegon. De verzekeraar kreeg het niet zo aansprekende market perform-advies

In de Midkap leidde trustbedrijf Intertrust (+0,9%)

ASR stond onveranderd. De Nederlandse staat heeft het laatste stukje van het belang in de verzekeraar verkocht. ASR is daarmee definitief staatsbedrijf af. De staat had nog een belang van iets meer dan 20% in ASR. Bernstein gaf de verzekeraar een market perform-advies. ING schroefde het koersdoel voor ASR op.

Logistiek vastgoedbedrijf WDP liet weten €17 miljoen te hebben opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen voor de overname van een industriële locatie in de Belgische gemeente Zonhoven. Het aandeel daalde 1,6% en was daarmee de grootste verliezer in de Midkap.

De Belgische investeerder Marc Coucke heeft een pluk aandelen in Fagron verkocht, meldt de Belgische toezichthouder FSMA. Hij verkocht afgelopen week in meerdere transacties 460.000 aandelen van de toeleverancier van apotheken. Dat leverde hem €5,8 miljoen euro op. Het aandeel steeg 0,2%.

De euro was $1,1871waard, tegen $1,1893 een dag eerder.