De AEX-index noteerde 0,2% lager bij 527,5 punten. De AMX koerste toen % bij punten.

De beurs in Frankfurt en Parijs openden licht in rode cijfers, Londen hield het net droog. Het Britse pond ging tegen de dollar naar de sterkste positie sinds 2016.

De Nikkei sloot de week na 0,5% toename met 3% winst af. Provocaties met een nieuwe raketlancering door Noord-Korea gleden van de beurshandel af.

Op de agenda staan nog cijfers van de handelsbalans in de Europese Unie, detailhandelscijfers in de VS (14.30 uur), productiecijfers van de industrie (15.15 uur) en het Amerikaanse consumentensentimentcijfer (16 uur).

De euro ging een fractie hoger tegen de dollar bij $1,192. Brentolie kreeg weer een correctie met 0,4% bij $55,20 per vat.

De verkoop van 7% aandelen ABN Amro (-1,5%) leveren de schatkist €1,5 miljard op. Er staan nog bijna 60% aandelen uit bij de Staat.

PostNL (+3%) reageerde op het nieuws dat Sandd zijn concurrent VSP overneemt.

Air France KLM (-0,3%) kwam met nieuwe tariefaanbiedingen binnen Europa. De overname van Air Berlin werd op de langere baan geschoven, meldde het concern. Lufthansa en Easyjet zijn ervoor in de race.

Lavide Holding, dat eerder kinderopvang Gastvrij Nederland overnam, meldde vrijdagochtend een verlies van €62.000 over het eerste halfjaar.

Ontvang iedere ochtend deze gratis nieuwsbrief van DFT. Meld je hier aan