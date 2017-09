Financials en Gemalto in trek

De AEX-index noteerde even na half tien 0,6% hoger bij een stand van 529,71 punten. De Midkap-index ging 0,5% vooruit naar 813,51 punten.

Wall Street zette vrijdag de recordreeks voort met een nieuw hoogtepunt voor de Dow Jones-index en de S&P500 klom voor het eerst in de geschiedenis boven de 2500 punten. Vooral de chipfondsen konden op kopersinteresse rekenen.

Deze week staat de handel voornamelijk in het teken van de Federal Reserve die woensdag naar buiten komt met het rentebesluit. De aandacht zal met name gericht zijn op mededelingen van de Fed over de stappen bij het afbouwen van de omvangrijke balans.

In Azië waar de beurs in Tokio de deuren dicht hield vanwege een feestdag was de stemming overwegend positief met tussentijdse plussen voor de beurzen in China.

In de geheel groengekleurde AEX was Gemalto in trek met een plus van 1,1%. KPN werd ook 1,1% meer waard.

De financials kregen steun van kredietbeoordelaar S&P die de vooruitzichten van verschillende Nederlandse banken positieve inziet. ABN Amro won 0,9%, terwijl ING er 0,8% bijkreeg. NN Group nam de koppositie over met een vooruitgang van 1,3%.

In de Midkap koerste VolkerWessels dat zijn debuut maakte in deze index 0,6% lager

Koploper TKH schoot 2,1% omhoog na een lovend analistenrapport van ING die zijn koopadvies voor het technologiefonds herhaalde. Voor OCI hadden beleggers 1,6% meer over.

ASR dat vorige week wat tegenwind kreeg na het volledig uitstappen van de Nederlandse Staat, kon 0,8% bijschrijven.

Wessanen moest 1,6% afstaan. Berenberg heeft het voedingsbedrijf van de kooplijst gehaald.